CURP Biométrica no es obligatoria para presentar Declaración Anual 2025, pero estos documentos sí

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Foto: Getty Images.

Ante dudas de contribuyentes sobre si es obligatorio contar con CURP Biométrica para presentar la Declaración Anual 2025, la información fiscal vigente señala que no es un requisito obligatorio, pero sí es necesario contar con RFC, contraseña y en algunos casos e.firma.

La Declaración Anual 2025 se realiza este 2026 porque corresponde a personas físicas que obtuvieron ingresos durante 2025 bajo distintos conceptos como salarios, honorarios, arrendamiento o actividades empresariales.

Quiénes deben presentar la Declaración Anual 2025

Las personas físicas que deben presentar su declaración anual son aquellas que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios

Deben declarar si:

Trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre

Obtuvieron ingresos adicionales a salarios

Trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo

Recibieron salarios del extranjero

Recibieron indemnización o jubilación

Sus ingresos anuales por salarios superaron los 400 mil pesos

También deben declarar quienes obtuvieron ingresos por:

Servicios profesionales (honorarios)

Actividades empresariales

Plataformas tecnológicas

Régimen de Incorporación Fiscal

Arrendamiento de inmuebles

Intereses o dividendos

Venta de bienes

Las personas en Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) podrían quedar relevadas de presentar la declaración anual dependiendo de las reglas fiscales vigentes.

Requisitos para presentar la Declaración Anual

Los requisitos principales son:

RFC actualizado

Contraseña del SAT

e.firma vigente (solo si el saldo a favor es mayor a 10 mil 001 pesos)

Cuenta bancaria con CLABE (si hay saldo a favor)

El SAT también recomienda revisar los comprobantes fiscales en el Visor de nómina para verificar que la información sea correcta antes de enviar la declaración.

Mejoras en la Declaración Anual 2025

El SAT informó que se realizaron mejoras en el sistema para facilitar el llenado de la declaración:

Información precargada de ingresos y retenedores

Detalle de ingresos exentos en CFDI de nómina

Nuevos campos para intereses de SOFIPOS

Aplicación de estímulos fiscales del Plan México

CFDI de deducciones personales que podrán reclasificarse

Mensajes informativos si se modifican datos precargados

Además, el sistema ahora solicita completar cada apartado antes de avanzar al siguiente, para agilizar el proceso.

Las declaraciones deben enviarse con e.firma cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos.

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