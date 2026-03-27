Crecen las exportaciones e importaciones en México en febrero del 2026

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Foto: Getty Images

México registró un incremento en las exportaciones e importaciones del 15.8% y 20.8%, respectivamente, en febrero de este 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo mes del año, hubo exportaciones con un valor de 56 mil 851 millones de dólares. Equivale a un aumento del 15.8% anual, en comparación con el mismo periodo, pero del 2025.

Considerando enero y febrero de este 2026, suma un acumulado de exportaciones por 104 mil 858 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 12.2%, en comparación con esos mismos meses del año anterior.

Las exportaciones no petroleras, que involucran a los sectores agropecuarios, extractivos y manufactureros, alcanzaron un mayor valor en febrero del 2026, con 55 mil 364 millones de dólares.

Exportaciones en febrero 2026

Petroleras : mil 487 millones de dólares (-24.2%)

: mil 487 millones de dólares (-24.2%) No petroleras : 55 mil 364 millones (+17.5%)

-Agropecuarias: mil 779 millones (-12.8%)

-Extractivas: mil 809 millones (+107.6%)

: 55 mil 364 millones (+17.5%) -Agropecuarias: mil 779 millones (-12.8%) -Extractivas: mil 809 millones (+107.6%) Manufactureras: 51 mil 775 millones (+17.1%)

-Automotrices: 13 mil 642 millones (-3.4%)

-No automotrices: 38 mil 132 millones (+26.7%)

Suben las importaciones

De igual forma, las importaciones registraron un incremento del 20.8% en febrero de este 2026. Esto se debe a que acumularon mercancías por un valor de 57 mil 313 millones de dólares.

En consecuencia, se alcanzó un acumulado de 111 mil 802 millones de dólares en valor de mercancías, entre enero y febrero. Representaron un crecimiento del 15.2%, en comparación con el mismo periodo, del 2025.

Importaciones en febrero de 2026

Petroleras : 3 mil 495 millones de dólares (-1.4%)

: 3 mil 495 millones de dólares (-1.4%) No petroleras : 53 mil 818 millones (+22.6%)

: 53 mil 818 millones (+22.6%) Bienes de consumo : 7 mil 52 millones (+5.2%)

-Petroleras: mil 40 millones (+3.4%)

-No petroleras: 6 mil 11 millones (+5.5%)

: 7 mil 52 millones (+5.2%) -Petroleras: mil 40 millones (+3.4%) -No petroleras: 6 mil 11 millones (+5.5%) Bienes intermedio s: 46 mil 241 millones (+27.2%)

-Petroleras: 2 mil 455 millones (-3.3%)

-No petroleras: 43 mil 786 millones (+29.5%)

s: 46 mil 241 millones (+27.2%) -Petroleras: 2 mil 455 millones (-3.3%) -No petroleras: 43 mil 786 millones (+29.5%) Bienes de capital: 4 mil 20 millones (-8.1%)

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