Anuncian inversión de 2 mil 250 mdp para renovar camiones con más de 20 años

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Camiones en el país tienen antigüedad de casi 20 años. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal anunció una inversión de 2 mil 250 millones de pesos para impulsar la renovación del parque vehicular pesado en México, donde unidades de carga y pasajeros circulan con una antigüedad promedio cercana a los 20 años.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que el programa busca modernizar el autotransporte mediante incentivos fiscales y financieros, en un contexto donde México está por debajo de estándares internacionales.

Camiones en México duplican la antigüedad de otros países

El funcionario detalló que en México los vehículos pesados tienen en promedio 19 años de antigüedad, mientras que en otros países el límite suele rondar los 10 años.

“…nosotros tenemos un promedio de 19 años, en varios países del mundo no te dejan estar circulando con más de 10 años…”, explicó.

Apoyos buscan acelerar hasta seis veces la renovación

De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay alrededor de 1.2 millones de vehículos pesados, considerando distintos tipos y gamas.

Con este programa, el gobierno estima multiplicar hasta seis veces la velocidad de renovación, lo que permitiría que hasta un 60% de los transportistas que no han cambiado sus unidades puedan acceder a los apoyos.

“…vas a tener un impacto como de seis veces en la velocidad de renovación… le vas a abrir la posibilidad aproximadamente a un 60% de quienes no han renovado su vehículo…”, detalló Ebrard.

Plan México vincula modernización con empleo e industria

El proyecto forma parte del llamado Plan México y se enmarca en la revisión del tratado comercial de América del Norte, debido a la relevancia del sector, que genera cerca de 200 mil empleos.

Nuevas reglas de seguridad y control en transporte pesado

El plan también contempla la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) para establecer dispositivos mínimos de seguridad en vehículos nuevos, como cinturones, iluminación, controles y apoyacabezas.

Además, se busca actualizar los precios estimados de importación de unidades usadas para “poner piso parejo” en el mercado, según explicó el titular de Economía.

Con estas medidas, el gobierno busca modernizar el transporte, mejorar condiciones de seguridad y fortalecer la competitividad del sector en el país.

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