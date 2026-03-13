¿Te toca devolución? Así puedes saber si el SAT te regresará dinero

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SAT podría devolverte dinero. Foto: Cuartoscuro

La Declaración Anual se presentará en abril ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y miles de contribuyentes podrían recibir una devolución de dinero si tienen saldo a favor. Este beneficio ocurre cuando el SAT retuvo más impuestos de los que realmente debías pagar durante el año fiscal.

Para muchas personas físicas, presentar la declaración no sólo es una obligación fiscal, también puede significar recuperar parte de los impuestos pagados.

¿Cómo saber si tienes saldo a favor en la Declaración Anual?

Para saber si el SAT te devolverá dinero, primero debes presentar tu declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal anterior. El plazo para que las personas físicas presenten este trámite termina el 30 de abril.

Una vez que completes tu declaración en el portal del SAT, el sistema calcula automáticamente si:

Tienes impuestos por pagar

Tu resultado queda en ceros

O cuentas con saldo a favor

Si aparece saldo a favor, el sistema te dará la opción de solicitar la devolución.

Otra herramienta útil es el Simulador de Declaración Anual, disponible en el portal del SAT, que permite revisar previamente cómo podría quedar tu declaración con base en la información fiscal registrada.

¿Cómo solicitar la devolución del SAT paso a paso?

Si tu declaración arroja saldo a favor, puedes pedir que el SAT te devuelva el dinero mediante el proceso de devolución automática.

El procedimiento es el siguiente:

Presenta tu Declaración Anual dentro del plazo establecido Revisa el resultado del cálculo que muestra el sistema del SAT Si tienes saldo a favor menor a 150 mil pesos, elige la opción de devolución automática Captura tu CLABE interbancaria para que el depósito se realice en tu cuenta

Cuando el monto supera los 150 mil pesos, el SAT puede pedir documentación adicional para validar la devolución.

¿Qué gastos puedes deducir para aumentar tu saldo a favor?

Las deducciones personales permiten reducir el monto de impuestos y aumentar la probabilidad de recibir dinero de regreso. Entre los gastos que puedes deducir están:

Salud

Honorarios médicos y dentales

Psicología o nutrición

Gastos hospitalarios

Prótesis y lentes graduados

Educación

Colegiaturas en escuelas privadas (de preescolar a bachillerato)

Transporte escolar obligatorio

Vivienda

Intereses reales pagados por créditos hipotecarios (Infonavit, Fovissste o bancos)

Retiro

Aportaciones voluntarias a la cuenta para el retiro

Otros

Gastos funerarios de familiares directos

Donativos a instituciones autorizadas

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