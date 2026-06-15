Día del Padre dejará derrama económica de más de 3 mil millones de pesos en CDMX, estima Coparmex

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Día del Padre dejará derrama económica. Foto: Cuartoscuro

La celebración del Día del Padre 2026 generará una derrama económica estimada en 3 mil 215 millones de pesos en la Ciudad de México, informó el Centro Empresarial de la Ciudad de México de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX). La cifra beneficiará a más de 54 mil unidades económicas en las 16 alcaldías de la capital.

De acuerdo con el organismo empresarial, el aumento en el consumo impulsará principalmente a negocios de comercio, servicios, gastronomía y entretenimiento durante el fin de semana de la celebración.

Más de 54 mil negocios se beneficiarán

Según las estimaciones de Coparmex Ciudad de México, alrededor de 54 mil establecimientos recibirán un impacto positivo por las compras y actividades relacionadas con el Día del Padre.

Del total de negocios favorecidos, 50 mil 268 son microempresas, lo que representa el 92.7% de las unidades económicas beneficiadas.

El organismo destacó que este dato refleja la relevancia que tienen las celebraciones familiares para el comercio local y los pequeños negocios.

Restaurantes y tiendas, entre los sectores más favorecidos

Los sectores que registrarán una mayor actividad económica son:

Restaurantes y bares

Tiendas departamentales

Comercios de ropa y calzado

Negocios de artículos electrónicos

Tiendas de herramientas

Más de 450 mil trabajadores tendrán beneficios

Coparmex estimó, además, que más de 450 mil trabajadores obtendrán beneficios directos por el aumento en la demanda de bienes y servicios durante el fin de semana de la celebración del Día del Padre.

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