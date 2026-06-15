Precio del petróleo se desploma tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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Foto: AFP

El precio del petróleo registró una fuerte caída este lunes luego de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin a casi cuatro meses de conflicto. Los mercados reaccionaron con optimismo ante la posibilidad de que el comercio marítimo vuelva a la normalidad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto perdió 4.76% y cerró en 83.17 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cayó 4.87% hasta los 80.75 dólares por barril.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán impulsa caída del petróleo

La disminución de los precios ocurrió después de que Washington y Teherán acordaran poner fin al conflicto iniciado hace casi cuatro meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” una vez que se firme oficialmente el acuerdo previsto para el próximo viernes en Ginebra.

Antes del conflicto, cerca de una quinta parte del petróleo mundial transitaba por esta vía estratégica, por lo que cualquier interrupción generaba preocupación en los mercados energéticos.

Expertos advierten que la normalización tomará tiempo

Aunque la noticia fue bien recibida por los inversionistas, especialistas consideran que el regreso total a la normalidad no será inmediato.

Gregory Brew, analista de Eurasia Group, señaló que será necesario realizar trabajos de desminado y reforzar la seguridad marítima antes de reactivar completamente las operaciones en la zona.

Además, expertos destacan que varios países y empresas deberán reconstruir reservas de crudo utilizadas durante el conflicto.

Reservas de petróleo de Estados Unidos siguen en mínimos

El acuerdo también ocurre en un momento en que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo en más de cuatro décadas.

De acuerdo con datos del Departamento de Energía estadounidense, al 12 de junio las reservas sumaban 340.3 millones de barriles, la cifra más baja desde julio de 1983.

La firma oficial del acuerdo entre Estados Unidos e Irán está prevista para esta semana y será clave para definir el comportamiento futuro de los mercados energéticos.

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