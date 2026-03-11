Dólar se ubica en 17.50 pesos hoy; así queda el tipo de cambio en México

GENERANDO AUDIO...

El dólar tiene un precio de 17.50 pesos para este miércoles 11 de marzo del 2026, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 11 de marzo de 2026?

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio obtenido para este día fue de 17.5037 pesos por cada dólar de los Estados Unidos.

Así sucedió, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; el 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012.

Por otra parte, indicó que la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará conforme a la cotización que rija a estas últimas contra el dólar estadounidense en los mercados internacionales al día del pago.

Las instituciones bancarias de México dan a conocer las cotizaciones de las monedas extranjeras, a solicitud de las personas interesadas.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con Banxico hasta el martes 10 de marzo.

Dólar equivale a 17.5037 pesos

Euro equivale a 20.3717 pesos

Yen japonés equivale a 0.1109 pesos

Libra esterlina equivale a 23.5328 pesos

Yuan chino equivale a 2.5454 pesos

