Volkswagen despedirá a 50 mil trabajadores por autos chinos y aranceles de Trump.

La rentabilidad de la empresa seguirá bajo presión. Foto: AFP

Volkswagen anunció el despido gradual de 50 mil trabajadores en Alemania a partir de este momento y hasta el 2030. Es una medida contra la competencia China y los aranceles de Estados Unidos. El estancamiento de la industria en Europa, juega un papel importante en la decisión.

En una carta dirigida a accionistas durante la presentación de sus resultados anuales, la firma informó que “se recortarán unos 50 mil empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania”.

El jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, dijo en la carta que las reducciones afectarán a las marcas de lujo Audi y Porsche. También, a la filial de programas Cariad, según citó AFP.

Con los despidos actuales de trabajadores, Grupo Volkswagen economizó mil millones de euros en 2025. Por ello, el jefe ejecutivo consideró que podrán ahorrar más de 6 mil millones de euros de aquí al 2030.

Aranceles y autos chinos impactan a Volkswagen

Estos recortes se deben a que los beneficios netos de la empresa cayeron un 44% en 2025. Quedó en 6 mil 900 millones de euros, según un comunicado.

Las ventas en Europa y Sudamérica tuvieron un crecimiento de 5% al 10% durante ese año. En cambio, las ventas cayeron un 12% en Norteamérica tras los aranceles impuestos por Donald Trump. Además, Volkswagen también registró una disminución del 6% en China por los autos asiáticos. Por esto, la empresa prevé que su rentabilidad siga bajo presión durante este 2026.

Como parte de su estrategia, la firma alemana busca asentar parte de su producción en Estados Unidos. Sería a través de su marca estadounidense Scout, relanzada para producir SUV y camionetas eléctricas a partir del 2027.

En China, contemplan lanzar “la mayor campaña de productos de su historia”, con nuevos modelos concebidos para el mercado local, indicó AFP.

