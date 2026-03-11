Conflicto en Medio Oriente traerá “tormenta perfecta” al sector energético mexicano

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

En el sector energético mexicano se forma una tormenta perfecta, presionada por la guerra, los precios del petróleo y la falta de una cobertura a los costos de la gasolina que importa México.

En medio de la tensión internacional y el alza del petróleo, el sector energético mexicano enfrenta un escenario complejo. Los precios del crudo superaron los 100 dólares por barril, mientras México mantiene una fuerte dependencia de la gasolina importada, principalmente desde Estados Unidos.

Especialistas advierten que esta combinación podría generar presiones en el mercado energético nacional. Aunque el petróleo caro puede aumentar ingresos por exportación, la estructura del sector —con menos exportaciones y alta importación de combustibles— complica el panorama.

Sube el petróleo y presiona al sector energético mexicano

Entre el 7 y 9 de marzo, las principales referencias del crudo registraron aumentos importantes:

Brent: 116.108 dólares (alza de 25.22%)

116.108 dólares (alza de 25.22%) WTI: 115.91 dólares (subió 27.89%)

115.91 dólares (subió 27.89%) Mezcla mexicana: 89.96 dólares al 9 de marzo

Cuando el precio del crudo sube, los márgenes por barril también aumentan. Sin embargo, el impacto positivo es limitado porque México exporta cada vez menos petróleo.

“Cuando sube el precio, los márgenes de ganancia por barril terminan siendo mayores”. Aldo Vargas

Experto en energéticos, Kernotech

Datos de Pemex muestran la caída en las exportaciones de crudo:

2024: 861 mil barriles diarios

861 mil barriles diarios 2025: 658 mil barriles diarios

658 mil barriles diarios Enero de 2026: cerca de 300 mil barriles diarios

Especialistas señalan que, aunque la mezcla mexicana se vende por encima de los 70 dólares, los ingresos totales disminuyen debido a la menor cantidad exportada.

México depende de gasolina importada

El panorama se complica por el lado de las gasolinas. Aunque las importaciones han disminuido, México todavía depende en gran medida del combustible comprado a Estados Unidos.

Las cifras de ONEXPO indican:

2024: 510 mil barriles diarios importados

510 mil barriles diarios importados 2025: 397 mil 200 barriles diarios

Actualmente, alrededor del 55% de la gasolina que se consume en México es importada, mientras Pemex produce el resto.

“Cerca del 55 por ciento de la gasolina es importada, Pemex produce el resto y es evidente que el impacto de la gasolina importada puede generar un incremento del precio”. Pablo Álvarez Icaza, analista económico

En 2025, el promedio de gasolina comprada a Estados Unidos fue de 605 mil barriles diarios, con un precio cercano a 86 dólares por barril en noviembre.

“Hemos llegado a ver en ocasiones que el precio ha sido hasta de 20 pesos, solamente el valor de la de la molécula, que es como se denomina el producto per sé, digamos, de lado de Estados Unidos”.Alejandro Montufar, director de Petro Intelligence

Escenarios ante el alza del petróleo

Hoy, expertos vislumbran dos escenarios: A corto plazo, activar el estímulo al IEPS de las gasolinas y una renovación del pacto con gasolineros para mantener el precio en 24 pesos el litro.

“El viernes sí estaremos viendo una decisión fiscal de sacrificar recursos para proteger el bolsillo. No vemos un incremento extraordinario más allá de lo que estamos viendo igual y un incremento de del 5 o 10% más, pero no lo vemos más”. Alejandro Montufar, director de Petro Intelligence

En el mediano plazo, se vislumbra un mayor déficit de la balanza comercial de productos petroleros que al cierre del año pasado fue de 25 mil 552 millones de dólares.

El sector energético mexicano tiene fortalezas en la protección del petróleo, pero carece de ellas en el rubro de las gasolinas, es un talón de Aquiles, signo de preocupación para analistas que ya vaticinan una tormenta perfecta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.