Sheinbaum se reúne con 100 directores de empresas nórdicas como Lego, Volvo, Nokia y AstraZeneca

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a una delegación de más de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

La comitiva fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Europa, y estuvo integrada por líderes de compañías globales como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se trata de la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud que visita México, con el objetivo de fortalecer vínculos económicos y explorar oportunidades de inversión.

Sheinbaum abre puerta a inversiones de empresas nórdicas

Durante el encuentro, Claudia Sheinbaum destacó que México mantiene abiertas sus puertas a las empresas interesadas en invertir en el país.

La mandataria respondió preguntas de los ejecutivos sobre distintos sectores estratégicos, entre ellos:

Energía

Industria farmacéutica

Agroindustria

Telecomunicaciones

El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien participó en la reunión con los representantes empresariales.

Grupo Wallenberg y su presencia global

El Grupo Wallenberg es uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Europa. A través del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su firma de inversión Investor AB, mantiene participaciones en diversas compañías globales.

Según el comunicado oficial, las empresas vinculadas a este ecosistema generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en alrededor de 180 países, incluido México.

Durante el encuentro, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, aseguró que ya se han anunciado diversas inversiones nórdicas en México, alineadas con el Plan México, y reiteró el interés de las compañías por fortalecer su presencia en el país a largo plazo.

La reunión forma parte de los esfuerzos del gobierno mexicano por impulsar la inversión extranjera y fortalecer la relación económica con Europa.

