Dólar supera los 18 pesos y así impacta en precios, remesas y exportaciones en México

GENERANDO AUDIO...

El incremento en el precio del dólar podría afectar diversos sectores. Getty Images

El dólar en México superó los 18 pesos el 30 de marzo de 2026, cuando el tipo de cambio se ubicó en 18.0667 unidades por divisa, el más alto desde finales de 2025, de acuerdo con el Banco de México, lo que tiene efectos en precios, remesas y exportaciones.

El tipo de cambio FIX, referencia oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ubica el valor de la divisa en 18.1033 y se utiliza en operaciones financieras, pagos internacionales y contratos. Su variación refleja cambios en el valor del peso frente a la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en México y su efecto en importaciones

El aumento del tipo de cambio incide en los bienes que México adquiere en el exterior. Cuando el peso pierde valor frente al dólar, se requieren más pesos para comprar productos importados.

Entre los rubros con posibles variaciones se encuentran:

Equipos electrónicos y tecnológicos

Servicios turísticos internacionales

Insumos industriales

El Banco de México ha indicado que el tipo de cambio es un canal en la formación de precios, en especial en mercancías con componentes importados.

Las empresas que dependen de insumos del extranjero pueden ajustar costos ante la variación del tipo de cambio. Estos cambios pueden trasladarse al consumidor final en distintos productos.

Dólar en México y remesas

El dólar en México también influye en las remesas que llegan al país. Estas transferencias se envían en dólares y se convierten a pesos al tipo de cambio vigente.

Cuando el tipo de cambio aumenta:

El dinero enviado se convierte en más pesos

Las familias receptoras reciben un mayor monto en moneda nacional

El Banco de México señala que este efecto depende del tipo de cambio al momento de la conversión, no del número de envíos.

Tipo de cambio y exportaciones

El comportamiento del tipo de cambio influye en el comercio exterior. Un peso con menor valor frente al dólar modifica el precio relativo de los productos mexicanos.

De acuerdo con el Banco de México:

Un peso depreciado puede favorecer las exportaciones

Un peso apreciado puede encarecer los productos mexicanos

El efecto en exportaciones no depende únicamente del tipo de cambio. También intervienen factores como la demanda global y las condiciones del comercio internacional.

El banco central identifica el tipo de cambio real como un elemento que incide en la competitividad de los productos mexicanos en el exterior. No se establece un nivel específico como punto ideal, ya que su efecto depende de múltiples variables económicas.

Cómo se determina el tipo de cambio en México

El tipo de cambio en México opera bajo un régimen de libre flotación. Esto significa que su valor no es fijado por el Banco de México, sino por el mercado.

Entre los factores que influyen en su comportamiento se encuentran también:

Flujos de inversión

Tasas de interés

Expectativas económicas

Entorno internacional

El movimiento del dólar responde a la oferta y demanda de divisas en los mercados, así como a condiciones internas y externas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.