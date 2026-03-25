Aranceles de México desatan tensión: China advierte posibles contramedidas económicas

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Hay tensión comercial entre China y México. Foto Reuters

China acusó este miércoles 25 de marzo a México de imponer barreras al comercio y la inversión tras el aumento de aranceles a importaciones de ese país, medidas que afectan exportaciones por más de 30 mil millones de dólares y que, según Pekín, podrían derivar en contramedidas.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, las subidas arancelarias anunciadas por México impactan directamente a sectores clave como el mecánico y eléctrico, con pérdidas estimadas de unos 9 mil 400 millones de dólares.

Golpe directo a la industria automotriz china

El informe señala que cerca de 9 mil millones de dólares en pérdidas recaerían sobre las industrias automotriz y de autopartes, en un contexto donde México se posicionó en 2025 como el principal destino de exportación de vehículos chinos.

Los datos, basados en cifras aduaneras y estimaciones del sector, reflejan la magnitud del impacto en uno de los rubros más relevantes para China.

Aranceles de hasta 35% y contexto internacional

México anunció en diciembre incrementos significativos a los aranceles sobre importaciones provenientes de China y de otros países sin acuerdos de libre comercio, alcanzando hasta un 35% en la mayoría de los productos.

Analistas interpretaron esta decisión como un intento por alinearse con Estados Unidos, cuyo presidente también impuso aranceles relevantes a productos chinos.

China advierte posibles contramedidas

Aunque Pekín no ha anunciado acciones concretas, el Ministerio de Comercio ha reiterado que China tiene derecho a adoptar contramedidas para proteger sus intereses.

Además del impacto en sectores automotriz y eléctrico, las autoridades chinas advirtieron afectaciones en exportaciones de:

Productos metálicos

Químicos

Textiles

Industria ligera

Señalan trabas adicionales a empresas chinas

El gobierno chino también cuestionó medidas no arancelarias aplicadas por México en los últimos años, como requisitos complejos de inspección aduanera, que —según indicó— podrían limitar las operaciones e inversiones de empresas chinas en territorio mexicano.

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