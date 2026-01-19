Mejora previsión de crecimiento económico mundial para 2026, pese a incertidumbre.

GENERANDO AUDIO...

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la previsión de crecimiento económico mundial para este 2026. Sin embargo, prevalece una incertidumbre por la IA y tensiones políticas.

De acuerdo con AFP, el Fondo indicó que el crecimiento mundial se mantendrá en un 3.3% para este año. La cifra muestra una estabilidad, considerando que es un 0.2% más de lo previsto en octubre del 2025.

De forma específica, el FMI estimó un crecimiento del 2.4% en Estados Unidos para el 2026. Es superior en un 0.3% a lo previsto en octubre.

Por otra parte, se prevé un crecimiento económico en Europa del 1.3%, toda vez que China e India tienen un crecimiento “relativamente sólido”, citó AFP.

¿Por qué se prevé un crecimiento económico mundial en 2026?

En su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI precisó que este crecimiento “se debe en gran medida a unos pocos sectores”.

El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, explicó las “disrupciones comerciales y arancelarias del 2025” dejaron un impacto en la economía global.

Sin embargo, la economía se mantuvo por “vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica”. Principalmente, en América del Norte y Asia.

Un crecimiento que navega en la incertidumbre

Pese a elevar la previsión de crecimiento económico mundial para este 2026, el FMI indicó que la incertidumbre política es incluso más alta que en enero del 2025.

Pierre-Olivier Gourinchas indicó que el auge de la IA conlleva sus propios riesgos, pues existe la posibilidad de una “corrección del mercado” si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.

