¿Universitarios deben presentar Constancia Fiscal para reinscribirse? Esto dice experto

Desde que en 2022 se implementó el registro obligatorio de jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), surgieron dudas entre universitarios sobre si la Constancia de Situación Fiscal (CSF) puede convertirse en un requisito para la reinscripción, inscripción o permanencia en las universidades.

Aunque el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suele asociarse con el pago de impuestos, especialistas aclaran que registrarse no implica automáticamente tener obligaciones fiscales, ni significa que las escuelas puedan condicionar la reinscripción de los estudiantes.

¿Las universidades pueden pedir la Constancia Fiscal para reinscribirte?

De acuerdo con el contador Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), no existe información que confirme que las universidades estén condicionando la reinscripción a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal.

“No tengo conocimiento de que alguna institución esté negando la reinscripción o inscripción por no contar con la constancia. No lo he visto con clientes, colegas o estudiantes”, señaló el especialista.

¿Qué dicen los universitarios sobre este trámite?

Egresados recientes coinciden en que la Constancia de Situación Fiscal no les fue solicitada para inscripción o reinscripción, aunque sí se les informó de su importancia para trámites posteriores.

Viridiana Cabanzo, egresada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, señaló que durante su carrera no se le pidió la constancia, pero recibió orientación sobre su uso para la titulación.

Por su parte, Yael Onaga, egresado de la Universidad del Valle de México (UVM), afirmó que el trámite no fue un requisito durante sus estudios, aunque sí forma parte del proceso administrativo una vez concluida la licenciatura.

¿Por qué los universitarios escuchan cada vez más sobre la Constancia de Situación Fiscal?

La confusión surge a partir de la Miscelánea Fiscal 2022, que estableció la obligación de que los jóvenes mayores de edad se registren en el RFC, incluso si no trabajan.

Este registro se volvió más visible entre universitarios porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicita el RFC y la firma electrónica (e.firma) para emitir la cédula profesional, un trámite posterior a la titulación.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal y para qué sirve a los estudiantes?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento oficial del SAT que acredita que una persona está inscrita en el RFC. Para los universitarios, su utilidad principal está en trámites administrativos y laborales, no en el pago inmediato de impuestos.

“La constancia confirma que el contribuyente está registrado ante el SAT y que, en su momento, podrá recibir ingresos”, explicó Mendieta González.

¿Qué información fiscal aparece en la Constancia de un universitario?

La CSF contiene información como:

RFC

Nombre completo

CURP

Domicilio fiscal

Correo electrónico

Régimen fiscal

Tipo de actividad económica

El especialista aclaró que el RFC y la Constancia no son lo mismo, ya que la constancia muestra toda la situación fiscal del contribuyente.

¿Registrarse en el RFC obliga a los universitarios a pagar impuestos?

No. Uno de los principales temores entre estudiantes es pensar que al registrarse deberán comenzar a pagar impuestos. El contador aclaró que los universitarios pueden registrarse sin obligaciones fiscales, siempre que no generen ingresos.

“Estás dado de alta, pero no presentas declaraciones ni pagas impuestos. El estatus cambia únicamente cuando empiezas a recibir dinero”, explicó.

¿Cuándo cambian las obligaciones fiscales de un universitario ante el SAT?

Las obligaciones fiscales solo se activan cuando el joven comienza a generar ingresos, por ejemplo, a través de:

Sueldos y salarios

Honorarios profesionales

Actividad empresarial

Participación como socio o accionista

Mientras eso no ocurra, el registro permanece sin efectos fiscales.

Beneficios para los universitarios del RFC y Constancia Fiscal

El SAT señala que este registro ofrece ventajas como:

Proteger la identidad fiscal del joven

Prevenir el robo de identidad por empresas fantasma

Realizar trámites y servicios de forma digital

Contar con la e.firma, que tiene validez legal equivalente a una firma autógrafa

“Es más fácil cumplir que incumplir”: el mensaje del experto a los universitarios

Para el vocero del CCPM, el registro ante el SAT no debería verse como una carga adicional para los estudiantes.

“No tiene sentido retrasar un trámite por el que estudiaste cuatro o cinco años. Registrarte toma menos de una hora y no genera obligaciones fiscales si no hay ingresos. Es más fácil cumplir que incumplir”, concluyó.

