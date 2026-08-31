El Buen Fin 2026 durará cinco días: la edición 16 será del 13 al 17 de noviembre 

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Buen Fin. Foto: Cuartoscuro.

El Buen Fin 2026 ya tiene definidas sus fechas y la edición 16 de este programa se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Buen Fin 2026: edición 16 será del 13 al 17 de noviembre

La 16ª edición del Buen Fin se realizará durante cinco días, del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026. El periodo contempla el día inhábil correspondiente a la conmemoración del 20 de noviembre, fecha establecida para recordar el inicio de la Revolución Mexicana.

Durante este periodo, las empresas y establecimientos comerciales que estén registrados en el portal oficial de El Buen Fin podrán dar a conocer las promociones que ofrecerán al público.

El registro para las empresas participantes comenzará el 8 de septiembre de 2026 y será gratuito.

¿Cómo saber cuáles comercios participan en El Buen Fin?

Para conocer las empresas, establecimientos comerciales y sitios web que participan en El Buen Fin 2026, los consumidores pueden consultar el portal oficial: El Buen Fin.

Las empresas y establecimientos que se encuentren debidamente registrados en el portal podrán informar directamente a los consumidores sobre las promociones que ofrecerán durante la edición 2026, ya sea mediante:

Sus páginas web

Sus establecimientos comerciales

Otros medios publicitarios

El registro de los comercios participantes permitirá identificarlos dentro del programa y consultar la información correspondiente a sus promociones.

Sorteo El Buen Fin 2026: ¿cómo participar?

El Sorteo El Buen Fin es organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contempla las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito en comercios y establecimientos previamente inscritos en el portal de El Buen Fin, conforme al decreto que otorga estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos.

Para participar en el sorteo, las operaciones de compra deberán cumplir con los requisitos establecidos. Entre ellos se encuentran:

Realizarse con medios de pago electrónicos participantes

Tener un monto mínimo de 250 pesos

Efectuarse del 13 al 17 de noviembre de 2026

Realizarse en establecimientos registrados exitosamente en el portal de El Buen Fin

Cumplir con las bases, términos, condiciones y requisitos de participación

El Sorteo El Buen Fin 2026 se llevará a cabo durante diciembre de 2026 en las oficinas del SAT.

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