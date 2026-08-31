Personal ocupado cae 1.5% y remuneraciones medias suben 2.6% en junio: Inegi

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Trabajadores de la construcción. Foto: Cuartoscuro

El personal ocupado en los sectores de construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros disminuyó 1.5% a tasa anual en junio de 2026, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron 2.6%, de acuerdo con los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGPERSE) del Inegi.

El dato refleja un contraste en el comportamiento del mercado laboral: mientras el índice global de personal ocupado retrocedió, las remuneraciones medias reales registraron un avance frente al mismo mes de 2025.

En términos mensuales, el personal ocupado también disminuyó 0.3%, mientras que las remuneraciones medias reales aumentaron 0.6%.

En junio 2026, las variaciones mensuales de los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos #IGPERSE fueron:



⬇️-0.3% personal ocupado IGPOSE

⬆️ 0.3% remuneraciones IGRESE

⬆️ 0.6% remuneraciones medias IGREMSE



A tasa anual, las variaciones fueron:… pic.twitter.com/oLIu4NqRA9 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 31, 2026

Personal dependiente y no dependiente también bajan

Dentro del indicador, el comportamiento fue distinto según el tipo de personal. En junio, el personal no dependiente disminuyó 5.5% a tasa anual, mientras que el personal dependiente registró una reducción de 1.4%.

El personal no dependiente corresponde al contratado y proporcionado por otra razón social, así como a quienes reciben honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo.

En las cifras desestacionalizadas, el índice global de personal ocupado se ubicó en 97.1 puntos en junio, con una caída de 0.3% respecto de mayo y de 1.5% frente a junio de 2025.

¿Cuánto aumentaron las remuneraciones?

El índice global de remuneraciones de los sectores económicos alcanzó 123.9 puntos en junio. En términos reales, aumentó 0.3% respecto al mes previo y 1.1% a tasa anual.

Por su parte, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos (IGREMSE) llegó a 127.5 puntos, un incremento de 0.6% mensual y de 2.6% anual.

¿Qué sectores contempla el indicador del INEGI?

El IGPERSE reúne información de construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros. Dentro del desglose sectorial también contempla el comercio al por mayor y al por menor.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisa que el indicador tiene un desglose geográfico nacional y que su información proviene principalmente de las encuestas económicas de construcción, industria manufacturera, empresas comerciales y servicios.

El dato: El Inegi aclara que el personal ocupado reportado en este programa estadístico es conceptualmente diferente al número de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

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