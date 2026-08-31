Gasolina regular seguirá debajo de los 24 pesos; Gobierno renueva acuerdo con gasolineros

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Foto: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó este 31 de agosto el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para contener el precio de los combustibles y combatir la inflación y la carestía, con un esquema que mantiene la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro y busca sostener el diésel alrededor de los 27 pesos.

A través de su cuenta de X, la mandataria informó sobre la renovación del acuerdo, acompañada de una imagen con empresarios del sector, con lo que el Gobierno federal y las gasolineras mantienen el compromiso de coordinación para evitar incrementos en los combustibles.

En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas. pic.twitter.com/ltNHVdkQ55 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 31, 2026

¿Qué precio tendrá la gasolina con el nuevo acuerdo?

Como parte del acuerdo, la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro.

Se trata de una estrategia de participación voluntaria de la mayoría de las empresas gasolineras, mediante la cual el Gobierno federal y el sector buscan contener los aumentos en los combustibles.

El acuerdo da continuidad a una estrategia que ha operado durante el último año para mantener estable el precio de la gasolina regular.

¿Qué pasa con el precio del diésel?

El acuerdo también contempla un mecanismo temporal para reducir el precio del diésel, con el objetivo de mantenerlo por debajo de los 28.30 pesos por litro a lo largo del país.

Este compromiso tiene como antecedente el anuncio realizado por Sheinbaum el pasado 28 de abril, cuando informó que el precio del diésel llegaría gradualmente a 27 pesos por litro.

“Es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, señaló entonces la presidenta.

Sin embargo, el precio final del diésel puede presentar variaciones debido a factores como los inventarios, la logística, la distribución y los estímulos fiscales aplicados al combustible.

¿El acuerdo es obligatorio para las gasolineras?

No. El esquema contempla la participación voluntaria de la mayoría de las empresas del sector.

Por ello, el precio puede variar entre estaciones de servicio dependiendo de las condiciones de cada establecimiento y de los factores que inciden en el costo del combustible.

El Gobierno federal y las empresas gasolineras acordaron mantener la coordinación para evitar incrementos en los precios.

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina Premium y el diésel en México?

Al 31 de agosto de 2026, la gasolina Premium se vende en un promedio nacional de:

28.56 pesos por litro

Mientras que el diésel registra un precio promedio de:

27.02 pesos por litro

Lo anterior, de acuerdo con el último corte disponible de PETROIntelligence.

¿Por qué se renovó el acuerdo?

La renovación ocurre en un contexto en el que el precio del petróleo y sus derivados ha aumentado a nivel global, situación que tiene un impacto directo en los combustibles.

Ante este escenario, el Gobierno federal y el sector gasolinero mantienen el acuerdo como una medida para contener los precios y apoyar la economía de las familias mexicanas.

¿Qué había ocurrido en abril con el diésel?

El 28 de abril, Sheinbaum informó que el Gobierno de México había alcanzado un acuerdo con los propietarios de gasolineras de todo el país para reducir gradualmente el precio del diésel hasta llegar a 27 pesos por litro.

Ese mismo periodo también se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para reducir las comisiones por el pago de gasolina y diésel mediante tarjetas y vales.

La medida buscaba reducir los costos asociados al pago de los combustibles y apoyar la economía de las familias.

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