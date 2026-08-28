Regreso a clases 2026: Fonacot puede prestarte hasta 4 meses de sueldo

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Foto: Getty Images/ Cuartoscuro

Ante los gastos del regreso a clases 2026, como la compra de útiles escolares, uniformes, calzado y otros artículos, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cuenta con un crédito que puede alcanzar hasta cuatro meses de sueldo, sujeto a las condiciones y capacidad de pago de cada trabajador.

El financiamiento se deposita en una cuenta bancaria del trabajador y los pagos se realizan mediante descuentos vía nómina. El plazo mínimo disponible para liquidarlo es de seis meses, de acuerdo con las condiciones del Crédito Fonacot.

¿Cuánto dinero presta Fonacot para el regreso a clases?

El Crédito Fonacot puede otorgar un monto de hasta cuatro meses de sueldo. La cantidad que finalmente se autorice depende de las condiciones del crédito y de la capacidad de pago de la persona solicitante.

El dinero puede utilizarse para cubrir diferentes necesidades, por lo que puede representar una alternativa de financiamiento para quienes enfrentan los gastos del regreso a clases 2026.

El crédito se entrega mediante transferencia a una cuenta bancaria y se descuenta directamente de la nómina, conforme al plazo contratado.

¿Cuál es el plazo mínimo para pagar el crédito Fonacot?

Para este financiamiento, el plazo mínimo de pago es de seis meses. El trabajador puede consultar las opciones de plazo disponibles al momento de realizar el trámite y conocer el monto de las mensualidades correspondientes.

Antes de contratarlo, es importante revisar el monto total que se deberá pagar, incluidos los intereses y demás condiciones aplicables al crédito.

¿Qué requisitos pide Fonacot?

Para solicitar un Crédito Fonacot, el trabajador debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años

Trabajar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot

Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual

Tener un número de celular para realizar una llamada de validación

Proporcionar dos referencias personales con número telefónico

Contar con un correo electrónico personal

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo correspondiente a la zona central o superior

En el caso de trabajadores eventuales, Fonacot contempla condiciones específicas cuando han laborado en dos o más Centros de Trabajo, siempre que entre ellos exista un máximo de cinco días hábiles de baja.

¿Qué documentos necesitas para pedir el Crédito Fonacot?

El trámite requiere presentar documentación original, impresa y legible. Entre los documentos solicitados están:

Identificación oficial: puede ser la credencial para votar vigente o el pasaporte. Para personas trabajadoras extranjeras también se contempla la Tarjeta de Residente Permanente, conforme a las condiciones señaladas por Fonacot.

Cuenta bancaria: se debe presentar un estado de cuenta, listado o resumen de movimientos, o la hoja del contrato de apertura de cuenta, con una antigüedad no mayor a tres meses. El documento debe incluir el nombre completo del trabajador y la CLABE interbancaria de 18 dígitos.

Comprobante de domicilio: debe tener una antigüedad máxima de tres meses. Puede ser un recibo de agua, predial, teléfono, luz, gas, internet, televisión por cable, estado de cuenta bancario, credencial para votar con domicilio completo, estado de cuenta de AFORE, casa comercial, Infonavit o Fovissste.

Recibos de nómina: se requieren los últimos cuatro recibos consecutivos expedidos por el Centro de Trabajo para comprobar los ingresos.

El último recibo debe encontrarse dentro del periodo de vigencia establecido por Fonacot: para pagos mensuales, no debe exceder de 31 días; mientras que para pagos semanales, catorcenales o quincenales, el límite es de 16 días.

¿Qué otros documentos puede pedir Fonacot?

Dependiendo de cada caso, el instituto puede solicitar documentación adicional, como una constancia de antigüedad laboral, cartas del Centro de Trabajo para comprobar percepciones fijas permanentes o documentos relacionados con conceptos de percepciones y deducciones.

También puede solicitarse una constancia de semanas cotizadas ante el IMSS.

En caso de que el trabajador ya sea cliente de Fonacot y haya generado su NIP, deberá contar con esta clave para realizar los trámites correspondientes.

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