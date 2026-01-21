En México, aumentaron las actividades económicas durante diciembre del 2025 

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Las actividades económicas secundarias y terciarias incrementaron en diciembre del 2025 a diferencia del año anterior, en un periodo que se destaca por las compras navideñas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante ese mes aumentó en un 2.3% el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) con respecto al mismo mes, pero del 2024. Con eso, hubo un intervalo de confianza en la economía superior al 95% para ese mes.

En cambio, el incremento de las actividades económicas fue del 0.2% en diciembre del 2025, sólo si se compara con noviembre del mismo año.

Incremento por tipo de actividad económica en diciembre del 2025

De forma específica, los datos muestran que las actividades secundarias aumentaron en un 1.2% en diciembre del 2025, con respecto al mismo mes, pero del 2024.

Cabe destacar que el Inegi enlista las siguientes actividades secundarias:

Construcción

Industrias manufactureras

Minería

Suministro de electricidad, agua y gas

En cambio, las actividades terciarias registraron un aumento del 2.9% en diciembre del 2025, en comparación con el mismo mes, pero del 2024.

Estas son los tipos de actividades terciarias:

Apoyo a negocios

Comercio

Comunicaciones

Educación

Inmobiliarios

Finanzas

Salud y asistencia social

Servicios gubernamentales

Recreación

Transporte

Profesionales, científicos y técnicos

Es importante destacar que en diciembre también incrementó en un 3% y 4% el precio de la canasta básica alimentaria en zonas rurales y urbanas, respectivamente, según el Inegi.

Eso provocó que la canasta alimentaria costara mil 854.39 pesos en zonas rurales en diciembre del 2025, mientras que tuvo un precio de 2 mil 467.15 pesos en zonas urbanas.

