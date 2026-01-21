Gas LP: Gobierno cambia la metodología del precio máximo y así afecta tu recibo

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno federal publicó un nuevo acuerdo, en el Diario Oficial de la Federación, que deja sin efecto la metodología anterior para calcular el precio máximo del gas licuado de petróleo, comúnmente conocido como gas LP, y la sustituye por una nueva, ahora a cargo de la Comisión Nacional de Energía. La medida no libera el precio, mantiene el control y busca evitar abusos, contener la inflación y proteger el bolsillo de millones de familias que usan este combustible todos los días.

Nuevas reglas para el precio del gas LP en todo México

Con este acuerdo, el Gobierno actualiza la forma en que se fija el precio máximo del gas LP, es decir, el tope que las empresas pueden cobrar al consumidor final.

Lo importante:

No se elimina el control de precios

Se mantiene un precio máximo obligatorio

Las empresas sí pueden cobrar menos, pero no más

El objetivo es que el precio sea justo, estable y acorde a los costos reales, sin incrementos injustificados.

Impacto directo en los hogares mexicanos

El gas LP es un combustible básico para cocinar, calentar agua y realizar actividades diarias.

De acuerdo con datos oficiales, más de 27 millones de familias en México lo utilizan de forma cotidiana.

Desde que se aplicó el control de precios en 2021, esta política ha generado un ahorro acumulado de casi 89 mil millones de pesos, lo que ha ayudado a contener gastos en la canasta básica.

Fórmula que define cuánto pagas por el gas

La nueva metodología no usa una cifra al azar. El precio máximo se calcula tomando en cuenta:

Costo del gas

Transporte y flete

Costos de operación de las empresas

Un margen de ganancia razonable

Impuestos

Ajustes por inflación

Todo esto se combina para fijar un precio tope, que busca equilibrio entre empresas y consumidores.

Por qué el precio cambia según tu estado o municipio

No, el precio del gas no será el mismo en todo el país. México está dividido en 220 regiones para calcular el precio del gas LP.

Cada región tiene:

Distancias distintas de transporte

Costos operativos diferentes

Los precios se actualizan cada semana y se publican de forma oficial.

Puedes consultarlos en el sitio de la Comisión Nacional de Energía: www.gob.mx/cne

Multas y sanciones para quien cobre de más

Las empresas están obligadas a:

Respetar el precio máximo

Reportar precios y volúmenes

Cumplir con la supervisión oficial

Cuándo empieza a aplicarse el nuevo precio del gas LP

El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los precios seguirán actualizándose cada semana, como hasta ahora.

Cómo saber si te están cobrando de más

Para cuidar tu bolsillo:

Revisa el precio oficial de tu región

Compáralo con lo que te cobran

Si detectas irregularidades, repórtalo

Consulta siempre los precios vigentes en:

www.gob.mx/cne

