Gas LP: Gobierno cambia la metodología del precio máximo y así afecta tu recibo
El Gobierno federal publicó un nuevo acuerdo, en el Diario Oficial de la Federación, que deja sin efecto la metodología anterior para calcular el precio máximo del gas licuado de petróleo, comúnmente conocido como gas LP, y la sustituye por una nueva, ahora a cargo de la Comisión Nacional de Energía. La medida no libera el precio, mantiene el control y busca evitar abusos, contener la inflación y proteger el bolsillo de millones de familias que usan este combustible todos los días.
Nuevas reglas para el precio del gas LP en todo México
Con este acuerdo, el Gobierno actualiza la forma en que se fija el precio máximo del gas LP, es decir, el tope que las empresas pueden cobrar al consumidor final.
Lo importante:
- No se elimina el control de precios
- Se mantiene un precio máximo obligatorio
- Las empresas sí pueden cobrar menos, pero no más
El objetivo es que el precio sea justo, estable y acorde a los costos reales, sin incrementos injustificados.
Impacto directo en los hogares mexicanos
El gas LP es un combustible básico para cocinar, calentar agua y realizar actividades diarias.
De acuerdo con datos oficiales, más de 27 millones de familias en México lo utilizan de forma cotidiana.
Desde que se aplicó el control de precios en 2021, esta política ha generado un ahorro acumulado de casi 89 mil millones de pesos, lo que ha ayudado a contener gastos en la canasta básica.
Fórmula que define cuánto pagas por el gas
La nueva metodología no usa una cifra al azar. El precio máximo se calcula tomando en cuenta:
- Costo del gas
- Transporte y flete
- Costos de operación de las empresas
- Un margen de ganancia razonable
- Impuestos
- Ajustes por inflación
Todo esto se combina para fijar un precio tope, que busca equilibrio entre empresas y consumidores.
Por qué el precio cambia según tu estado o municipio
No, el precio del gas no será el mismo en todo el país. México está dividido en 220 regiones para calcular el precio del gas LP.
Cada región tiene:
- Distancias distintas de transporte
- Costos operativos diferentes
Los precios se actualizan cada semana y se publican de forma oficial.
Puedes consultarlos en el sitio de la Comisión Nacional de Energía: www.gob.mx/cne
Multas y sanciones para quien cobre de más
Las empresas están obligadas a:
- Respetar el precio máximo
- Reportar precios y volúmenes
- Cumplir con la supervisión oficial
Cuándo empieza a aplicarse el nuevo precio del gas LP
El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los precios seguirán actualizándose cada semana, como hasta ahora.
Cómo saber si te están cobrando de más
Para cuidar tu bolsillo:
- Revisa el precio oficial de tu región
- Compáralo con lo que te cobran
- Si detectas irregularidades, repórtalo
Consulta siempre los precios vigentes en:
www.gob.mx/cne
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.