México pierde seguridad alimentaria por caída en la producción de maíz

La producción de maíz y granos básicos en México enfrenta una crisis estructural, advirtió Juan Carlos Anaya Castellanos, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, al señalar que el país ha perdido de manera acelerada su seguridad alimentaria debido a la falta de políticas productivas.

De acuerdo con el especialista en entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, México producía 84% de los granos y oleaginosas que consumía. Sin embargo, para 2025, el país apenas produce 42%, mientras que el resto depende de importaciones, principalmente de Estados Unidos.

Anaya explicó que desde 2018 la producción nacional ha caído 5 millones de toneladas, mientras que las importaciones crecieron 10 millones de toneladas. El caso más preocupante es el del maíz, del cual México es el país de origen, pero también el mayor importador mundial de maíz amarillo y blanco.

