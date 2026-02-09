Sector minero exige justicia tras asesinato de compañeros en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Sector minero exige justicia por mineros de Sinaloa. Foto: Getty Images.

La Cámara Minera de México (Camimex) y todo el sector minero mexicano exige justicia y que las autoridades fortalezcan las investigaciones por el asesinato y desaparición de 10 mineros en la Concordia, en el estado de Sinaloa.

¿Qué dice el sector minero por los mineros asesinados y desaparecidos en Sinaloa?

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, la Camimex, en representación del sector minero mexicano, lamentó la confirmación de la muerte de tres mineros privados de la libertad en la Concordia, Sinaloa.

Asimismo, exigieron justicia y el fortalecimiento de las investigaciones, además de la garantía de seguridad para los mineros que trabajan en este estado.

“El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, hallados sin vida e identificados hasta al momento por las autoridades, colegas de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros, el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa“, se lee en el comunicado que compartieron.

Los tres mineros identificados en Sinaloa. Foto: Getty Images/ilustrativa

Piden que la prioridad sea la localización de los mineros desaparecidos

También el sector minero mexicano asegura que se mantendrá al tanto de las acciones llevadas a cabo por las instituciones que se dedican a la procuración de justicia.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva“, agregaron.

Por todo esto, piden a las autoridades que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de los mineros desaparecidos en Sinaloa, para que regresen a su casa y con sus familias, añadiendo que colaborarán para que se tengan respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan en las regiones mineras de México.

“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, indicaron por último.

