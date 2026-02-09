Homicidios disminuyeron 39% en México durante enero del 2026

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades han presumido una disminución las en cifras. Foto: Cuartoscuro.

Los homicidios disminuyeron aproximadamente un 39.22% en enero de 2026, en comparación con el mismo mes, pero del 2025. En cambio, hubo un pequeño aumento, si se compara con diciembre.

Este 2026 comenzó con aproximadamente mil 663 homicidios registrados en enero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revisados por Uno TV.

Dicha cantidad, representa una disminución aproximada del 39.22% en homicidios si se compara con enero del 2025. Durante ese mes, las autoridades registraron alrededor de 2 mil 736 casos.

En cambio, los mil 663 homicidios de enero del 2026 representaron un aumento mensual del 22.87%, considerando que hubo alrededor de mil 354 casos en diciembre del 2025.

Gobierno presume cifras de asesinatos a la baja

El Gobierno federal ha presumido una disminución en las cifras de asesinatos en todo el país. El pasado 8 de enero, el Gabinete de Seguridad destacó un índice de 17.5 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante el 2025.

De acuerdo con los datos, dicha tasa es la más baja en los últimos diez años. El nivel más bajo se registró en 2015, con una tasa de 17 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes.

¿Cuáles son los estados con más homicidios dolosos?

A continuación, los estados con más y menos homicidios dolosos durante el 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Estados con más homicidios dolosos

Guanajuato

Baja California

Estado de México

Chihuahua

Jalisco

Estados con menos homicidios dolosos

Yucatán

Querétaro

Tlaxcala

Aguascalientes

Baja California Sur

