¿El SAT no te ha devuelto tu saldo a favor? Esto debes hacer paso a paso en 2026

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no deposita tu saldo a favor, revisa el estatus de tu devolución, identifica el motivo del retraso y conoce cómo reclamar.

Si presentaste tu Declaración Anual y el organismo todavía no te deposita el saldo a favor, no significa que hayas perdido ese dinero. La autoridad fiscal tiene un plazo legal para resolver las solicitudes de devolución y, si detecta inconsistencias, puede requerir información adicional o rechazar la devolución automática.

En estos casos, existen procedimientos para consultar el estatus y reclamar el recurso.

Aunque miles de contribuyentes reciben su devolución en pocos días, el SAT cuenta con un plazo de hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución cuando la solicitud cumple con los requisitos legales.

Para la devolución automática de la declaración anual, la fecha límite para solicitarla y acceder a este beneficio es el 31 de julio

Si ese tiempo transcurrió o el trámite aparece detenido, es recomendable revisar el estado de la solicitud antes de iniciar un nuevo procedimiento.

¿Cómo revisar el estado de tu devolución del SAT?

El primer paso es ingresar al apartado de Devoluciones y Compensaciones del portal del SAT e iniciar sesión con RFC y contraseña o e.firma.

Una vez dentro podrás consultar si tu trámite aparece como:

En proceso

Concluido

Requerido

Negado

Desistido

Si el sistema muestra el estatus “Requerida”, significa que el SAT solicita documentación adicional para continuar con el trámite. Esa información se notifica mediante el Buzón Tributario.

Paso a paso si el SAT no te ha devuelto el saldo a favor

Si la devolución no llega o fue rechazada, especialistas y la autoridad fiscal recomiendan seguir este procedimiento:

Revisa el estatus de la devolución en el portal del SAT

Consulta el motivo de la inconsistencia o rechazo

Verifica que la CLABE bancaria esté correcta y registrada a tu nombre

esté correcta y registrada a tu nombre Confirma que los ingresos, retenciones y deducciones de tu declaración coincidan con la información fiscal

Atiende cualquier requerimiento enviado mediante el Buzón Tributario

Si la devolución automática fue rechazada o sólo autorizó una parte del saldo, presenta la solicitud mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), adjuntando la documentación solicitada

¿Por qué el SAT puede rechazar una devolución?

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Errores en la CLABE interbancaria.

Diferencias entre los ingresos declarados y los reportados por retenedores.

Inconsistencias en las deducciones personales.

Información fiscal incompleta.

Que el saldo a favor no cumpla con los requisitos para la devolución automática.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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