Trump endurece su postura sobre el T-MEC: “No me importa”

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Trump afirma que México y Canadá necesitan a EE. UU. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que el acuerdo comercial es más importante para sus socios norteamericanos que para su propio país.

Las declaraciones se producen en un momento en que la administración estadounidense ha intensificado nuevamente su política arancelaria y apenas unos días después de anunciar nuevos gravámenes a productos importados de decenas de países.

“México y Canadá nos necesitan”

Durante una conversación con medios, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de actualizar o renegociar el acuerdo comercial trilateral conocido en Estados Unidos como USMCA.

Al respecto, señaló que preferiría que su país operara de manera independiente en lugar de depender del tratado.

“No me importa. Es decir, no quiero. Prefiero ser independiente”, dijo Trump al ser consultado sobre el futuro del acuerdo.

El mandatario también sostuvo que México y Canadá dependen más de la relación comercial con Estados Unidos que a la inversa.

“La cuestión es la siguiente: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, afirmó.

Las declaraciones llegan en medio de una nueva ofensiva arancelaria

Los comentarios de Trump ocurren mientras su administración ha retomado una estrategia comercial basada en la aplicación de aranceles.

El viernes, Estados Unidos anunció gravámenes de entre 10% y 12.5% a productos procedentes de más de 80 países, argumentando que esas naciones no han aplicado medidas suficientes para impedir el uso de mano de obra forzada en sus cadenas productivas.

México logró evitar afectaciones generalizadas gracias a las disposiciones del T-MEC, aunque algunos productos que no cumplen con las reglas del acuerdo quedaron sujetos a las nuevas medidas.

Más presión para el T-MEC

Las declaraciones de Trump llegan en un momento clave para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En la revisión conjunta más reciente, los tres países decidieron no extender anticipadamente la vigencia del T-MEC por otros 16 años, como permite el propio mecanismo del tratado.

Esto significa que el acuerdo continuará vigente y que las partes deberán seguir evaluando su funcionamiento en los próximos años. De no alcanzarse una extensión mediante consenso, el tratado mantiene una fecha de expiración prevista para 2036, aunque contempla revisiones periódicas entre los tres socios comerciales.

En ese contexto, los comentarios del presidente estadounidense añaden presión a la discusión sobre el futuro del principal acuerdo comercial de América del Norte, que actualmente regula el intercambio de bienes y servicios entre las tres economías.

Nuevos cuestionamientos legales

Las declaraciones del mandatario también se producen días después de que una demanda federal acusara a su administración de utilizar distintas disposiciones legales para restablecer un esquema de aranceles que previamente enfrentó obstáculos en los tribunales.

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