En 2026 cambian las monedas de 10 pesos: nuevos metales y mayor seguridad

En 2026, las monedas de 10 pesos que circulan en México tendrán cambios relevantes en su fabricación y composición, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad contra la falsificación, mejorar su durabilidad y optimizar los costos de producción. Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la información oficial, las nuevas monedas mantendrán su valor nominal y diseño general, pero incorporarán nuevos metales y combinaciones, lo que también implicará variaciones en su peso total.

Monedas de 10 pesos: qué cambia a partir de 2026

Según Hacienda, las monedas de 10 pesos podrán fabricarse con distintas combinaciones de materiales, entre ellos:

Plata sterling

Alpaca plateada

Acero recubierto de níquel

El anillo periférico podrá ser de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce, dependiendo del modelo autorizado. Con estos ajustes, el peso total de cada moneda variará aproximadamente entre 9.9 y 11.6 gramos, con tolerancias establecidas por pieza.

Diseño oficial de la nueva moneda de 10 pesos

El diseño conservará los elementos tradicionales:

Anverso: Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” Reverso: Imagen de Tonatiuh , tomada de la Piedra del Sol; en el anillo se incluirán el símbolo $10 , el año de acuñación , la marca Mo de la Casa de Moneda y la leyenda “DIEZ PESOS”

Imagen de , tomada de la Piedra del Sol; en el anillo se incluirán el símbolo , el , la marca de la Casa de Moneda y la leyenda “DIEZ PESOS” Canto: Estriado

Las autoridades aclararon que estos cambios no alteran el valor de la moneda ni su aceptación como medio de pago.

¿Habrá que cambiar las monedas actuales?

Hasta el momento, ni Hacienda ni el Banco de México han indicado que los usuarios deban acudir a bancos para cambiar las monedas actuales de 10 pesos. Los decretos establecen que conservarán su poder liberatorio hasta que Banxico emita un aviso oficial de retiro.

Cuando eso ocurra, el banco central deberá informar en el DOF los plazos y condiciones de canje, para que las personas puedan sustituirlas sin afectaciones económicas. De manera informal, Hacienda recomendó conservar una moneda anterior como recuerdo, aunque no se trata de una instrucción obligatoria.

Cambios también alcanzarán a la moneda de 20 pesos

Además de las monedas de 10 pesos, el Banco de México aplicará criterios similares a las monedas de 20 pesos, como parte del proceso de modernización del sistema monetario. El objetivo es mejorar la seguridad, actualizar características técnicas y optimizar los costos de producción, sin retirar las monedas que actualmente están en circulación.

Nueva moneda de 20 pesos: así será el diseño

La moneda de 20 pesos conservará su valor nominal, pero tendrá un diseño renovado con las siguientes características:

Forma: Dodecagonal

Dodecagonal Diámetro: 30 milímetros

30 milímetros Canto: Estriado discontinuo

Estriado discontinuo Peso total: 12.67 gramos

Será una moneda bimetálica, con centro de alpaca plateada y anillo perimétrico de bronce-aluminio, pensada para una mayor durabilidad.

Elementos de diseño y seguridad

Anverso: Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” Reverso: Imagen del Templo de Kukulkán, en Chichén Itzá, acompañada del símbolo $20, el texto “VEINTE PESOS”, el año de acuñación y la marca Mo

Como medidas adicionales de seguridad, incluirá microtexto con la leyenda “Chichén Itzá, Templo de Kukulkán – Patrimonio Cultural” y una imagen latente con el número 20.

