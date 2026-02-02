Ojo: SAT podría revisar tus depósitos en efectivo si superan esta cifra

GENERANDO AUDIO...

Los bancos envían un informe mensual al SAT. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de vigilar los depósitos en efectivo realizados por personas físicas que superen cierta cantidad mensual.

Y es que, las instituciones bancarias tienen la obligación de enviar al SAT la Declaración Mensual de Depósitos en Efectivo a más tardar el día 10 de cada mes, según la Resolución Miscelánea Fiscal.

Dentro de ese informe, los bancos deben notificar sobre los depósitos que superen los 15 mil pesos mensuales, realizados en efectivo.

Tras recibir la información, el SAT puede tomar la decisión de revisar esos depósitos superiores a 15 mil pesos mensuales y verificar que coincida con los montos declarados ante Hacienda por el contribuyente.

¿Cuáles son los tipos de depósitos en efectivo que revisa el SAT?

La Declaración Mensual de Depósitos en Efectivo incluye información sobre distintos tipos de transacciones hechas a cuentas bancarias de personas físicas que superan los 15 mil pesos.

Tipos de transacciones reportadas ante el SAT

Depósitos realizados en ventanilla

Depósitos en cajeros automáticos

Cheques de caja abonados en cuentas de personas físicas

Cabe destacar que el envío de esta información es automático y electrónico. El SAT solo revisa la información para checar detectar alguna discrepancia fiscal de un contribuyente.

Transacciones no revisadas por el SAT

Dentro del mismo esquema, el SAT no revisa las transferencias electrónicas superiores a 15 mil pesos que se hacen mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) o Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), debido a que no se clasifican como depósitos en efectivo.

De igual forma, tampoco contempla los depósitos en efectivo realizados entre cuentas de la misma persona. Esto incluye pagos electrónicos o transacciones que no involucran billetes, monedas o cheques de caja.

¿Cómo evitar una revisión por discrepancia fiscal?

Especialistas recomiendan distintas acciones para que no haya una discrepancia fiscal en los depósitos en efectivo superiores a los 15 mil pesos. Son las siguientes:

Mantener comprobantes del origen de los depósitos

Alinear ingresos reales con declaraciones anuales

No usar efectivo para operaciones que pueden realizarse por medios electrónicos

Llevar un control de movimientos y conservar documentación es esencial para explicar cualquier depósito inusual si el SAT lo solicita

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: