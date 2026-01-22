Este lunes 2 de febrero los bancos cerrarán sus puertas, así puedes evitar afectaciones por la falta de servicio

GENERANDO AUDIO...

Los clientes de instituciones financieras en México deberán tomar previsiones ante el cierre de sucursales bancarias por tres días consecutivos a principios de febrero de 2026, pero ¿qué pueden hacer los clientes para no resultar afectados?

De acuerdo con el calendario oficial, los bancos suspenderán la atención presencial desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero. Este último día es inhábil por la conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, pero que por ley se recorre al primer lunes del mes.

Las actividades en ventanilla se reanudarán con normalidad el martes 3 de febrero de 2026. Durante el cierre no podrán realizarse trámites presenciales como apertura de cuentas, aclaraciones o gestiones administrativas.

¿Cómo evitar las afectaciones?

No obstante, los servicios bancarios digitales continuarán operando. Los cajeros automáticos funcionarán las 24 horas para retiros y consultas, mientras que la banca móvil y en línea permitirá realizar transferencias, pagos de servicios y revisión de saldos. Algunas operaciones interbancarias podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

Además, los corresponsales bancarios, como supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, podrán seguir recibiendo pagos y depósitos, de acuerdo con sus horarios. Banco Azteca será la única institución que mantenga abiertas sus sucursales, aunque las transferencias hacia otros bancos podrían presentar retrasos.

Autoridades y especialistas recomiendan a los usuarios anticipar pagos, retiros de efectivo y trámites presenciales antes del viernes 30 de enero, a fin de evitar contratiempos durante el fin de semana largo. Asimismo, recordaron que, si una fecha límite de pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse el siguiente día hábil sin generar recargos.

