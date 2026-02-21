Estos son los billetes más falsificados en México

GENERANDO AUDIO...

Billetes de diferentes denominaciones. Foto: Cuartoscuro.

En México, los billetes falsos detectados durante 2025 sumaron 291 mil 673 piezas, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). El organismo señaló que el billete de 500 pesos concentra la mayor cantidad de falsificaciones, seguido por los de 200 y 100 pesos.

El reporte de Banxico indica que el billete de 500 pesos concentra alrededor de la mitad de los casos detectados en el país durante el año. Esta denominación es una de las de mayor uso en transacciones comerciales, lo que incrementa su presencia en el mercado.

Foto: Banxico

Billete de 500 pesos, el más falsificado en México

El billete de 500 pesos se ubicó como la denominación con mayor número de piezas apócrifas en 2025, según el informe de Banxico. Esta denominación pertenece a la familia G y es una de las de mayor circulación en el país.

Las autoridades financieras señalaron que el número de billetes falsos detectados depende de la revisión en instituciones bancarias y establecimientos comerciales que los remiten al banco central para su análisis.

Billetes falsos en México: cifras de Banxico

De acuerdo con la información publicada por Banxico, durante 2025 se reportaron 291 mil 673 billetes falsos retirados de circulación. El monto total asociado a estas piezas superó los 100 millones de pesos.

20 pesos: 426

50 pesos: 5 mil 797

100 pesos: 73 mil 875

200 pesos: 56 mil 153

500 pesos: 148 mil 652

1000 pesos: 6 mil 770

Todas las denominaciones: 291,673

En el caso del billete de 500 pesos, concentra aproximadamente la mitad de las falsificaciones detectadas en el periodo referido.

¿Cómo detectar billetes falsos?

Banxico recomienda verificar las medidas de seguridad incorporadas en los billetes:

Sensación al tacto: palpar el papel y comprobar los relieves en ciertas zonas.

palpar el papel y comprobar los relieves en ciertas zonas. Detalles visibles: revisar el registro coincidente, la marca de agua, el hilo con microtexto y la ventana transparente.

revisar el registro coincidente, la marca de agua, el hilo con microtexto y la ventana transparente. Efectos en hilo y tintas: inclinar el billete para observar variaciones de color y la denominación en tonos cambiantes.



¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento