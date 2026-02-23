5 bancos cerrarán sucursales este lunes en 5 estados por violencia tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las sucursales de BBVA, Santander y Scotiabank permanecerán cerradas este lunes en al menos cuatro entidades del país tras la oleada de violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, en Jalisco.

A través de sus cuentas en redes sociales, los tres bancos informaron sobre el cierre de sus sucursales, similar a la suspensión de clases en varios estados del país a fin de prevenir nuevos incidentes afectando la movilidad y seguridad de la población.

¿Dónde no abrirán los bancos este lunes?

En primer lugar, BBVA anunció que, a fin de salvaguardar la seguridad de su personal y clientes, no abrirá sus sucursales en Jalisco este 23 de febrero.

Sin embargo, aunque solo apuntó una entidad, la institución agregó que evalúa la suspensión del servicio en otras localidades, lo que daría a conocer en su momento.

Mientras que Scotiabank acotó que este lunes no abrirán sus sucursales en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit por razones de seguridad, aunque aquellas ubicadas en Guanajuato operarán de manera regular en punto de las 11:00 horas.

Toda vez que Santander informó que la suspensión de sus labores se llevará a cabo en todas las sucursales de Jalisco, así como en algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit, publicando la lista de las que permanecerán cerradas, que puedes revisar en este enlace.

A los que también se sumó Banbajío, que anunció el cierre de sus sucursales para este lunes en Jalisco, Nayarit y Colima, así como algunas en Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, prometiendo informar sobre cualquier actualización en sus operaciones.

Toda vez que BX+ no se quedó atrás, avisando sobre la suspensión de operaciones en sus sucursales y oficinas de León, Guanajuato, además de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic, Jalisco, acotando que los canales digitales operarán de manera regular.

En tanto que, si tienes que realizar alguna operación bancaria en alguna de estas instituciones, todavía cuentas con los cajeros automáticos, así como la banca en línea a fin de realizar pagos y transferencias, a fin de que no enfrentes recargos si tienes pagos pendientes.

