No, SAT no sanciona por prestar tu tarjeta; así funciona la discrepancia fiscal

En redes sociales comenzó a circular información que afirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezará a fiscalizar todas las transacciones realizadas con tarjetas de débito y crédito, por lo que ya no podrías prestárselas a tus amigos o familiares.

Sin embargo, la versión que se difunde es imprecisa y, hasta cierto punto, tendenciosa: no se trata de una revisión individual y directa de cada compra, sino de mecanismos de cruce de información cuando existen discrepancias fiscales.

¿Qué vigila realmente el SAT?

En México, de acuerdo con Alicia Salgado, las autoridades fiscales pueden detectar inconsistencias cuando el nivel de gasto de una persona no coincide con los ingresos que reporta en sus declaraciones.

Esto no implica que el SAT “revise” cada movimiento bancario manualmente. La autoridad recibe información financiera de manera automatizada y, mediante algoritmos, puede identificar posibles diferencias entre:

Ingresos declarados

Facturación emitida

Movimientos financieros relevantes

Cuando el gasto es significativamente mayor que los ingresos reportados, podría generarse una alerta por discrepancia fiscal.

Los topes mencionados en el video

Salgado explica que hay dos montos de referencia que deberás tomar en cuenta:

805 UMAs mensuales (aproximadamente 94 mil 435 pesos) 1,285 UMAs mensuales (alrededor de 150 mil 743 pesos)

Estos montos no significan automáticamente una sanción, sino que pueden ser parámetros que detonen revisiones cuando no exista congruencia con los ingresos declarados.

Discrepancia fiscal y lavado de dinero

Ocultar ingresos o declarar menos de lo realmente percibido puede derivar en una investigación por discrepancia fiscal. En ciertos casos, cuando se demuestra que el origen del dinero es ilícito, puede configurarse el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La principal recomendación es mantener en orden las declaraciones fiscales y asegurarse de que los ingresos reportados coincidan con el nivel de gasto.

El uso de tarjetas bancarias no es ilegal ni genera por sí mismo una alerta, tampoco está prohibido que las prestes, aunque esta decisión es bajo tu propia responsabilidad y nadie puede obligarte; lo que puede detonar revisiones es la incongruencia entre lo que se gana y lo que se gasta.

