SAT detecta inconsistencias en declaraciones de ISR; Prodecon explica qué hacer

SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió comunicados a ciertos contribuyentes por diferencias en la declaración mensual de ISR. Y para evitar confusiones y disipar temores, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) explica, paso a paso, qué hacer.

¿Por qué el SAT está enviado correos sobre el ISR?

De acuerdo con un comunicado de la Prodecon, el SAT está detectando diferencias al comparar la información de la declaración mensual de ISR de personas físicas con actividad empresarial y profesional.

La autoridad detectó inconsistencias en el renglón de “ISR retenido” al comparar la información declarada con los CFDI de ingresos.

¿Qué hacer en caso de haber recibido el comunicado del SAT?

En caso de ser parte de las personas que recibieron el correo del SAT, la Prodecon recomienda verificar:

Que los comprobantes fiscales estén emitidos correctamente

Que los impuestos retenidos en los CFDI coincidan con lo declarado

Los papeles de trabajo para calcular pagos provisionales de ISR

Si existen diferencias, el contribuyente deberá presentar las declaraciones complementarias correspondientes.

¿Cómo presentar aclaración ante el SAT?

Si el contribuyente considera que la información es correcta o ya regularizó su situación, puede presentar una aclaración conforme a la regla 2.9.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026.

El trámite se realiza mediante un escrito libre en la plataforma “Mi portal” del SAT, donde se debe explicar que la carta invitación fue atendida o que los datos declarados son correctos.

Este procedimiento no implica automáticamente una multa, pero sí requiere revisión puntual para evitar futuras sanciones.

En caso de dudas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ofrece asesoría gratuita a través de sus canales oficiales.