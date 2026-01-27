“No hay indicios de IA”: Sheinbaum responde a CBC por foto de Ryan Wedding en embajada de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Conferencia mañanera del lunes 26 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro.

El caso de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa, sigue dando de qué hablar. En medio de la atención generada por el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la fotografía compartida ayer durante la conferencia mañanera, que sustenta la entrega voluntaria de Wedding a la Embajada de Estados Unidos en México, haya sido generada mediante inteligencia artificial (IA).

Sheinbaum descarta que fotografía de Ryan Wedding haya sido creada con IA

En la conferencia mañanera de este martes, al ser cuestionada sobre la polémica en torno a la fotografía del exatleta olímpico, luego de que CBC News, medio canadiense, indicó que esta fue realizada con inteligencia artificial, la mandataria federal rechazó dicha información.

Sheinbaum Pardo precisó que las redes sociales tienen como política que, si una fotografía, video o publicación es generada con inteligencia artificial, debe incluir la leyenda IA o AI, según corresponda en español o inglés.

“Toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o alguna información de inteligencia artificial, un video, tiene que tener las letras IA o AI, dependiendo si es en inglés o español, en este caso no tiene ningún indicativo que sea inteligencia artificial”, dijo la presidenta.

Con ello, descartó que la imagen publicada en la cuenta de Instagram @bossryanw, asociada a Ryan Wedding, haya sido generada mediante IA.

“En el primer caso no hay nada de Meta, creo es de Facebook o de Instagram, que diga Inteligencia Artificial, que en todo caso es lo que indica o es la política de la red social, todas las redes sociales tienen eso, que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso” agregó.

Fotografía de Ryan Wedding con IA: CBC News

La aclaración de la presidenta se presenta luego de que CBC News indicó que tras analizar la imagen concluyó que fue generada mediante IA.

El medio canadiense indicó que el edificio mostrado corresponde a la antigua sede diplomática estadounidense, actualmente en remodelación, y que la gorra que porta el individuo exhibe errores típicos de imágenes generadas con IA.

Detalló, además, que la imagen fue publicada desde la cuenta @bossryanw, perfil que había difundido previamente otras imágenes atribuibles a IA y que no presentó evidencia verificable de pertenecer a Wedding.

