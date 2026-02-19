Autorizan a Plata iniciar operaciones como banco en México; será 100% digital

GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS. Foto: Cuartoscuro.

La fintech Plata recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como banco en México.

Este jueves 18 de febrero, la empresa informó en un comunicado que Blanco Plata iniciará operaciones de manera 100% digital. Por ello, no tendrá sucursales.

Modelo 100% digital y atención 24/7

Además, ofrecerá atención personalizada las 24 horas del día por teléfono o un chat incorporado a su aplicación.

En el comunicado, el cofundador y director general de Banco Plata, Neri Tollardo, indicó que la autorización En México “marca el inicio de un año en el que se hará evidente la transición de la banca hacia un modelo verdaderamente digital.”

Precisó que el 25% de los mexicanos usan un servicio de banca digital, por lo que el mercado fintech tiene potencial de crecimiento.

Antes de la autorización de la CNBV, Plata sólo ofrecía un producto financiero: la tarjeta de crédito Plata Card.

Cabe destacar que, con esto, suman dos fintech que reciben autorización para tener licencia bancaria en México.

Durante el 2025, la CNBV otorgó el permiso a la empresa brasileña Nubank, que anunció una inversión de 4 mil 200 millones de dólares como parte un plan de expansión en México que se ampliará hasta el 2030, de acuerdo con Reuters.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: