Semana negra para bolsas por amenazas arancelarias de Trump

Peso y bolsas de valores resienten reactivación de aranceles de Trump
Bolsas alrededor del mundo resintieron el impacto de los aranceles.

Las principales bolsas europeas cerraron a la baja el martes, en medio de crecientes tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos por las amenazas arancelarias de Donald Trump contra los países europeos que se oponen a su proyecto de anexión de Groenlandia.

De la misma manera, la Bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída.

Tras pasar la sesión en números rojos, el S&P 500 finalmente retrocedió un 2,06%. El Dow Jones perdió un 1,76% y el índice Nasdaq cayó un 2,39%.

“El mercado sufre fuertes pérdidas tras un agitado fin de semana largo de tres días (…) marcado por una intensificación de las tensiones geopolíticas”, resumió Jose Torres, de Interactive Brokers, a la AFP.

Amenazas de Trump tambalean mercados globales

Durante el fin de semana, Trump amenazó a ocho países europeos con nuevos aranceles para lograr la anexión de Groenlandia.

El presidente estadounidense justifica su proyecto invocando razones de seguridad frente a rusos y chinos.

Estas “amenazas de aumento de los aranceles (…) suscitan inquietud entre los inversores, que temen que un eventual conflicto comercial transatlántico provoque un período de fuerte turbulencia en los mercados”, señaló Torres.

Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, observa una “aversión al riesgo” en la plaza estadounidense, que recuerda la onda de choque provocada por el anuncio de aranceles “recíprocos” en abril.

“A menos que (Trump) se retracte de algunas de sus declaraciones, la situación corre el riesgo de empeorar”, añade el analista a la AFP.

Inversores, a la espera de estimaciones en Estados Unidos

Los inversores esperan el jueves la publicación de la nueva estimación de crecimiento en Estados Unidos para el tercer trimestre y, ese mismo día, del índice de precios PCE -la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed, banco central)- correspondiente a los meses de octubre y noviembre.

Entre los valores del día, los “Siete Magníficos”, el apodo dado a los mayores nombres del sector tecnológico, cerraron todos con fuertes caídas, entre ellos Nvidia (-4,38%), Amazon (-3,40%), Apple (-3,46%) o Microsoft (-1,16%).

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) cedió por su parte un 2,60% a 604,12 dólares después de que la autoridad estadounidense de la competencia (FTC) anunciara que apelará una decisión judicial de noviembre, que había concluido que el grupo no estaba en posición dominante en el mercado de las redes sociales.

En las operaciones electrónicas tras el cierre, el gigante del streaming Netflix caía cerca de un 5% tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre de 2025 en línea con lo esperado pero acompañados de previsiones de débil crecimiento de su facturación.

