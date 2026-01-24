Prodecon explica qué papeles preparar en caso de una auditoría del SAT

GENERANDO AUDIO...

Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades legales para verificar que los contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales, lo que incluye revisar contabilidad, bienes, mercancías y la veracidad de las operaciones declaradas. Ante este escenario, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) explicó qué documentos conviene tener listos en caso de una auditoría.

Estas revisiones están previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que permite a la autoridad realizar auditorías, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete.

¿Por qué es importante tener tu documentación en orden?

De acuerdo con PRODECON, contar con información física y digital permite acreditar la materialidad de las operaciones, es decir, demostrar que las actividades reportadas al SAT sí ocurrieron y están debidamente respaldadas. Esto facilita atender requerimientos y aclaraciones durante una auditoría y reduce el riesgo de multas o créditos fiscales.

Documentos básicos que recomienda Prodecon

Entre los principales papeles que un contribuyente debería conservar se encuentran:

Contabilidad y papeles de trabajo que acrediten el cumplimiento fiscal

que acrediten el cumplimiento fiscal Declaraciones de impuestos presentadas

presentadas Comprobantes fiscales (CFDI) emitidos y recibidos

emitidos y recibidos Registros de entradas y salidas

Inventarios

Estados de cuenta bancarios relacionados con las operaciones

Información operativa y legal que puede solicitar el SAT

Además de la contabilidad, la autoridad fiscal puede requerir documentos que respalden cómo opera el negocio:

Manuales o diagramas de flujo de la operación

de la operación Acta constitutiva , en su caso

, en su caso Libros sociales , si aplica

, si aplica Contratos vigentes , como arrendamiento, servicios de luz o agua

, como arrendamiento, servicios de luz o agua Contratos con clientes , cotizaciones, órdenes de compra y guías de remisión

, cotizaciones, órdenes de compra y guías de remisión Comprobantes de pago

Reportes de entrega de servicios



Prodecon señala que los correos electrónicos con clientes y proveedores pueden ser utilizados como evidencia para demostrar la existencia y desarrollo de las operaciones, por lo que es recomendable conservarlos de forma ordenada.

¿Dónde pedir ayuda si enfrentas una auditoría del SAT?

Si existen dudas sobre las facultades de comprobación del SAT o sobre cómo responder a una auditoría, Prodecon recuerda que ofrece asesoría gratuita a contribuyentes en todo el país, tanto de forma remota como presencial.

Esta información resulta clave para personas físicas y empresas, especialmente en un contexto donde el SAT mantiene una estrategia activa de fiscalización y verificación de operaciones. Tener los documentos listos puede marcar la diferencia ante una revisión.

