SAT e IMSS endurecen acciones contra empresas que evaden cuotas con “nomineras”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzarán durante 2026 el cruce de información para detectar empresas “nomineras” que incurren en inconsistencias fiscales y de seguridad social, principalmente relacionadas con la evasión de cuotas obrero-patronales.

Las empresas “nomineras” operan mediante esquemas que afectan las retenciones de sueldos y salarios de los trabajadores, una práctica que, de acuerdo con autoridades fiscales, guarda similitudes con los mecanismos utilizados por las factureras, pero enfocada en el manejo de nómina.

Qué son las empresas “nomineras”

El administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores Hernández, explicó que las nomineras funcionan a través de la manipulación de las retenciones salariales, lo que genera diferencias entre lo que se reporta ante el IMSS y lo que se declara ante el SAT.

En estos casos, las empresas pueden reportar un salario distinto ante cada autoridad, lo que deriva en adeudos fiscales y de seguridad social.

Esquemas utilizados para reducir cuotas

De acuerdo con Salvador Rotter Aubanel, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, algunos patrones todavía recurren a esquemas para disminuir artificialmente la carga de seguridad social, entre ellos:

Asimilados a salarios

Cooperativas

Otros esquemas alternativos de contratación

Sin embargo, señaló que el IMSS ya cuenta con herramientas para analizar esta información y detectar irregularidades en los registros patronales.

Cruce de información SAT-IMSS en 2026

Como parte de la estrategia conjunta, el SAT y el IMSS fortalecerán el cruce de datos entre empresas y trabajadores para identificar inconsistencias, utilizando información como:

Declaraciones fiscales

Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros (DIOT)

CFDI de nómina

Reportes patronales ante el IMSS

Este intercambio permitirá detectar diferencias en salarios reportados y posibles cuotas omitidas.

Multas, recargos y sanciones

Cuando se detectan inconsistencias, las autoridades pueden determinar multas, recargos y el pago de cuotas omitidas. De acuerdo con el SAT, existen casos en los que una empresa presenta adeudos tanto con el IMSS como con el propio SAT, debido a la discrepancia en la información reportada.

En una primera etapa, la autoridad solicita al patrón que se regularice y cubra las cuotas obrero-patronales, incluyendo todas las prestaciones correspondientes al trabajador.

No obstante, Gari Flores Hernández advirtió que, si las irregularidades no se corrigen, las sanciones pueden escalar hasta configurarse como defraudación fiscal, con consecuencias que incluyen penas de prisión.

Impacto en los trabajadores

Las autoridades señalaron que, en estos esquemas, quienes resultan más afectados son los trabajadores, ya que al no cotizar correctamente ante el IMSS, pueden perder derechos y prestaciones vinculadas a su historial laboral.

El SAT aclaró que el trabajador no será auditado, al no tener responsabilidad directa en este tipo de prácticas implementadas por los patrones.

Recomendaciones para las empresas

El Colegio de Contadores Públicos de México recomendó a las empresas mantener:

Contabilidad rigurosa

Contratos claros

Operaciones debidamente documentadas

Estas medidas buscan evitar inconsistencias que puedan derivar en sanciones fiscales y de seguridad social durante 2026.

