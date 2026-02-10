Grupo Carso informa resultados financieros del cuarto trimestre 2025

GENERANDO AUDIO...

Grupo Carso S.A.B. de C.V. dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025. En su informe, destacó que sus ventas ascendieron a 54,862 millones de pesos, una disminución de 4.7% respecto al mismo periodo de 2024.

La división con mayor crecimiento fue Grupo Sanborns, que incrementó sus ingresos en 580 millones de pesos impulsada por mejores ventas de temporada. En contraste, los ingresos de CICSA se redujeron ante la conclusión de proyectos.

La mayoría de las divisiones registraron menores niveles de ventas, principalmente como resultado del fortalecimiento del peso, informó Grupo Carso en un comunicado.

Utilidad de operación y EBITDA

La utilidad de operación del trimestre disminuyó 40.9% alcanzando 4,102 millones de pesos en comparación con los 6,944 millones de pesos en el mismo periodo del 2024.

Esto se debió a una menor rentabilidad en algunas divisiones, derivado de la conclusión de importantes proyectos de infraestructura, la debilidad del USD, la implementación de plataformas de tecnología en la división comercial y efectos inflacionarios en sueldos y gastos, entre otros.

El EBITDA de Grupo Carso totalizó 6,252 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, siendo 31.7% inferior a los 9,159 millones de pesos reportados en el cuarto trimestre de 2024.

Por otra parte, el Resultado Integral de Financiamiento (RIF) fue de un costo de 778.2 millones de pesos, que resultó mayor que un gasto de 534.6 millones de pesos en el mismo trimestre del año previo. Esto se debió principalmente a una perdida cambiaria de 77 millones de pesos en el trimestre compensado por menores intereses pagados.

Grupo Carso informó que menores resultados operativos y el impacto cambiario, principalmente, generaron que la Utilidad Neta Controladora disminuyera 18.9% al pasar de 3,782 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024 a 3,066 millones de pesos en el mismo periodo de 2025.

Deuda total

La deuda total al 31 de diciembre de 2025 fue de 36,808 millones de pesos, siendo menor en 22.8% a la reportada en diciembre de 2024, que fue de 47,657 millones.

La deuda neta totalizó 13,211 millones, con una reducción de 57.9% considerando un importe de efectivo y equivalentes de 23,597 millones, en comparación con una deuda neta de 31,415 al cierre de diciembre de 2024. La razón deuda neta a EBITDA se encuentra en 0.51 veces.

¿Cuáles son las empresas asociadas de Grupo Carso?

Por otra parte, Grupo Carso informó que las empresas asociadas más representativas son:

GMéxico Transportes (15.2%)

Inmuebles SROM (15.0%)

Trans Pecos Pipeline (51.0%)

Comanche Trail Pipeline (51.0%).

La valuación en libros o de mercado, según corresponde, ascendió a 38,456 millones.

