IMSS reporta caída de más de 8 mil empleos en enero por ajuste en plataformas

El IMSS informó que en enero de 2026 se registró una variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos de trabajo, equivalente a una tasa de -0.04%, debido principalmente a un ajuste en el empleo de plataformas digitales. El dato forma parte del reporte oficial de puestos registrados al 31 de enero.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la reducción no está ligada a despidos masivos generales, sino a un efecto estacional en el rubro de servicios por aplicación. En diciembre, estos registros aumentaron de forma temporal y en enero regresaron a su nivel habitual.

IMSS atribuye baja de empleo a plataformas digitales

El empleo asociado a plataformas digitales tuvo un incremento estacional en diciembre por mayor demanda de servicios. Sin embargo, en enero volvió a un nivel de alrededor de 139 mil puestos, como resultado de menor uso de estas aplicaciones.

El IMSS detalló que este ajuste explica la mayor parte de la baja mensual observada en el arranque de año. Aun con la variación negativa, el total de empleos registrados ante el IMSS alcanzó 22 millones 508 mil 972 puestos, la cifra más alta para un mes de enero desde que se tiene registro.

Del total de puestos de trabajo, el 86.9% son permanentes y el 13.1% eventuales. Los permanentes suman 19 millones 568 mil 657, también el mayor nivel para un enero.

Empleo formal mantiene crecimiento anual

En su reporte, el IMSS indicó que en los últimos 12 meses el empleo formal muestra un crecimiento de 197,426 puestos, lo que representa una tasa anual de 0.9%.

Los sectores con mayor crecimiento anual son:

Comunicaciones y transportes: 9.7%

9.7% Comercio: 3.6%

3.6% Electricidad: 2.2%

Por entidad, destacan Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo con aumentos superiores a 3%.

