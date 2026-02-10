Infonavit activa Borrón y Cuenta Nueva para deudas de hasta 9 mensualidades

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Infonavit mantiene disponible el programa Borrón y Cuenta Nueva, una opción para que personas con crédito Infonavit atrasado puedan ponerse al corriente sin aumentar su mensualidad. El esquema permite sumar los pagos vencidos al saldo total del financiamiento y evitar que el derechohabiente pague todo lo pendiente en una sola exhibición.

De acuerdo con la información oficial del instituto, el programa aplica tanto para créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) como para créditos en pesos, ampliando el alcance del apoyo. El objetivo es facilitar la regularización y reducir el riesgo de incumplimiento.

Borrón y Cuenta Nueva de Infonavit: cómo funciona

El programa de Borrón y Cuenta Nueva Infonavit integra las mensualidades vencidas al saldo del crédito. Así, el financiamiento se actualiza sin modificar el monto de la mensualidad actual.

Además, si la persona acreditada se regulariza y mantiene pagos puntuales, puede recibir beneficios económicos aplicados directo al capital de la deuda.

Los apoyos varían según el atraso:

1 a 2 mensualidades vencidas: beneficio equivalente a una mensualidad (sin seguros ni comisiones)

beneficio equivalente a una mensualidad (sin seguros ni comisiones) 3 a 9 mensualidades vencidas: condonación de intereses, seguros y comisiones generadas

Para trabajadores formales, el beneficio se refleja cuando el Infonavit registra un pago bimestral completo del patrón. En trabajadores independientes, aplica tras tres pagos completos consecutivos.

Requisitos para solicitar Borrón y Cuenta Nueva

El Infonavit señala que este apoyo puede usarse hasta dos veces por año si se cumple con:

Tener entre 1 y 9 mensualidades sin pagar

Haber agotado el Seguro de Desempleo

Poder liquidar dentro del plazo original

No estar en proceso jurídico

No contar con otra reestructura activa

Tener al menos 12 mensualidades por pagar

Cómo tramitar el apoyo de Infonavit

El trámite de Borrón y Cuenta Nueva puede iniciarse por tres vías:

Desde Mi Cuenta Infonavit en “Solicitud de reestructura”

en “Solicitud de reestructura” En un Cesi con NSS o número de crédito

con NSS o número de crédito Con un Agente de Cobranza Extrajudicial, si el crédito está asignado

El instituto recomienda revisar el estatus del crédito antes de iniciar la solicitud.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.