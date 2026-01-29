Grupo México analiza inversión millonaria para extraer cobre en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

El conglomerado tuvo ganancias récord en 2025. Foto: Reuters.

El conglomerado minero Grupo México analiza la posibilidad de realizar una inversión millonaria en Estados Unidos para aprovechar el auge del cobre.

De acuerdo con Reuters, Asarco, una de las empresas subsidiarias, dedicada a la producción de cobre, está en planes de reabrir y renovar su fundición inactiva en Arizona y la refinería Amarillo en Texas.

El jefe de la división de Minería, Leonardo Contreras, indicó a analistas que esta reapertura y renovación representan una inversión de 230 millones de dólares.

Con esto, aumentaría su capacidad para fundir 600 mil toneladas métricas de concentrado de cobre. También podrían refinar hasta 450 mil toneladas de contenido de cobre al año. Además, podrían incrementar la producción a mediano plazo, dijo Grupo México.

Grupo México busca mejorar la producción de cobre en un momento donde sus ganancias han alcanzado cifras récord. Durante el 2025, alcanzaron ventas por 18 mil 178 millones de dólares, un 12.4% más que en 2025, en parte por el valor del cobre, según su último informe.

La producción de cobre ha incrementado en Estados Unidos. En 2025, se estimó una producción de mil 77 toneladas, lo que representa un aumento de aproximadamente un 1.7% en comparación al año anterior, según Global Data.

Grupo México busca reanudar la producción en plataformas de Pemex

Por otra parte, la división de transporte de Grupo México prevé invertir un total de 472.7 millones de dólares durante este 2026 para distintos proyectos.

Además, Reuters indicó que la división de infraestructuras del conglomerado está en conversaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reanudar el manejo de cuatro plataformas petroleras.

Desde el 2026, su subsidiaria, Perforadora México, suspendió operaciones en las plataformas de Pemex debido a adeudos de la plataforma estatal.

