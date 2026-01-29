Pemex y el Gobierno de México deberían transparentar el envío de petróleo a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Subrayando que no se trata solo de un discurso de “soberanía”, sino de pesos y centavos, pues Pemex atraviesa una situación financiera crítica, Alejandra Cullen cuestiona los envíos de petróleo a Cuba, sobre todo si los contratos con la isla han sido declarados ante autoridades financieras como la Bolsa Mexicana de Valores y la SEC estadounidense.

Por ello, para Noticias en Claro sostiene que los ciudadanos merecen saber en qué condiciones se está enviando combustible a un país con serios problemas para pagar, y si esos acuerdos incluyen intercambios en especie, como médicos, lo cual también debería transparentarse.

Además, plantea que la relación con Cuba responde más a una inercia ideológica y política que a una estrategia actual de política exterior, argumentando que ese vínculo tuvo sentido en el contexto de la Guerra Fría, pero que hoy el escenario internacional es distinto, mientras el gobierno mexicano muestra indefinición entre mantener esa alianza histórica y manejar la presión de Estados Unidos.

