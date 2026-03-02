Se dispara petróleo Brent y gas: Así impactó el conflicto en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Precios de petróleo y caída de bolsas: saldo de ataques en Medio Oriente. Getty/AFP

El precio del petróleo Brent, el West Texas Intermediate (WTI) y el gas europeo se dispararon este lunes tras el conflicto en Medio Oriente, con alzas de hasta 14% y más de 20%, respectivamente, ante el riesgo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

En la apertura de los mercados, el Brent llegó a subir casi 14% y el WTI alrededor de 12%. Hacia las 08:15 GMT, el Brent se ubicaba en 79.95 dólares por barril, con un alza de 9.7%, mientras el WTI alcanzaba 73.04 dólares, con un incremento de 9%.

El viernes previo, el Brent se encontraba en 72 dólares, por encima de los 61 dólares registrados al inicio del año, debido a la prima de riesgo geopolítico incorporada en las últimas jornadas.

Estrecho de Ormuz concentra 20% del petróleo mundial

El conflicto regional compromete el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica controlada por Irán. Por ese paso fluye alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y gas natural licuado.

De acuerdo con datos difundidos por Reuters, un promedio de 14.5 millones de barriles de petróleo cruzan diariamente por el estrecho. De ese volumen:

90% se dirige a Asia

4% a Europa

4% a América

2% a África

Cualquier interrupción en esta ruta genera presión directa sobre el suministro global y los precios internacionales.

Gas europeo sube más de 20%

El precio del gas en Europa también registró incrementos. El contrato de futuros TTF neerlandés, referencia en el continente, subió más de 20% y alcanzó alrededor de 38.885 euros, aunque se mantuvo por debajo de niveles observados durante episodios de alta demanda invernal.

El aumento se produce ante el riesgo para las exportaciones de gas natural licuado desde el Golfo, en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

¿Cómo impacta el alza del petróleo y gas?

El petróleo es un insumo central en la cadena de producción, transporte y distribución de bienes. Su encarecimiento puede trasladarse a distintos sectores de la economía.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Aumento en precios de combustibles

Incremento en costos de transporte

Presión en tarifas de electricidad y calefacción

y Encarecimiento de productos de consumo

El alza del crudo puede generar tensiones inflacionarias y afectar la coyuntura económica. La última vez que el petróleo superó los 100 dólares por barril fue al inicio de la guerra en Ucrania, en un contexto que coincidió con presiones inflacionarias globales.

Mercados reaccionan al conflicto en Oriente Medio

El repunte energético ocurrió tras la escalada derivada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

En los mercados bursátiles se registraron caídas en Asia y Europa, con afectaciones en el sector aéreo y turístico. En contraste, empresas energéticas mostraron avances en la apertura.

El oro subió alrededor de 2% y el dólar se fortaleció en medio de la incertidumbre sobre el suministro energético y el tránsito por el estrecho de Ormuz.



