Guerra y petróleo podrían presionar la inflación en México

El conflicto internacional y la volatilidad en los mercados energéticos podrían tener efectos importantes en la economía mexicana, particularmente en el comportamiento de la inflación y los precios de los combustibles, advirtió el analista económico Pablo Álvarez Icaza.

Durante una entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve con Uno”, el especialista señaló que el panorama actual es incierto debido a que no se conoce la duración del conflicto ni sus consecuencias económicas en el mediano plazo.

