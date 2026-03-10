Registran hasta cuatro horas de retraso en aeropuertos de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Estados Unidos recomendaron a viajeros que planifiquen con hasta cuatro horas de anticipación sus vuelos, debido a retrasos en los puntos de revisión de sus aeropuertos. Se debe a la falta de presupuesto por el cierre financiero.

El pasado 14 de febrero, inició un nuevo cierre financiero por la negativa del Congreso a aprobar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Eso afecta a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Dicha instancia se encarga de revisar a las y los viajeros en los aeropuertos.

Fox News publicó que los agentes de la TSA han tenido que lidiar con cheques de pago parciales. Enfrentan la posibilidad de quedarse sin salario por el cierre.

A ello se suma que hay poco personal, ya que el cierre financiero establece que sólo el personal esencial permanecerá en sus puestos.

La falta de financiamiento ha provocado retrasos masivos en varios aeropuertos de Estados Unidos. Existen tiempos de espera para viajeros de tres a cuatro horas por la falta de personal, informó dicho medio de comunicación.

Según Fox News, las filas de revisiones de seguridad de la TSA se extienden hasta los estacionamientos, con tiempos de espera superiores a las tres horas.

Suspenden páginas de monitoreo de vuelos

Desde el 17 de febrero, el sitio web y la aplicación del TSA suspendieron sus operaciones. La página indica que “no se actualizará hasta que se apruebe el financiamiento”.

Dichas plataformas daban a las y los viajeros información actualizada sobre los tiempos de espera de sus vuelos.

Al respecto, un portavoz de la TSA declaró a Fox News que suspendieron al personal que operaba dichas plataformas por falta de recursos.

En cambio, resaltó que algunos aeropuertos siguen monitoreando los tiempos de espera en las líneas de seguridad. “Sugerimos a los viajeros consultar directamente con esos aeropuertos”, indicó.

Retrasos en asistencia especial dentro de aeropuertos de Estados Unidos

Por otra parte, las y los pasajeros que requieren atención especial deben llenar el formulario del programa TSA Cares Assistance con al menos 72 horas de anticipación a su vuelo. En el Aeropuerto de Houston, existían largas filas para acceder a la atención especial, informó Fox News.

Por todos estos retrasos, TSA recomendó a las y los usuarios acudir con al menos tres horas de anticipación a los aeropuertos de Estados Unidos.

Según Fox News, se espera que los tiempos de espera incrementen conforme siga el cierre financiero.

“Si surgen limitaciones de personal, la TSA evaluará la situación caso por caso y ajustará las operaciones en consecuencia”, indicó el portavoz.

