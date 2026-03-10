Más de mil mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente; piden a connacionales en Líbano resguardarse

GENERANDO AUDIO...

Mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente tras el aumento de tensiones en la región. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 1,009 connacionales han salido de varios países con apoyo de sus embajadas, sin que hasta ahora se reporten personas heridas.

La dependencia señaló que las acciones consulares se han realizado desde representaciones diplomáticas en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bahréin, Líbano y Qatar, donde se ha brindado asistencia para encontrar rutas seguras de salida.

Evacuación de mexicanos por conflicto en Medio Oriente

De acuerdo con la SRE, la evacuación se ha realizado mientras algunos espacios aéreos permanecen abiertos en la región, lo que permite a los connacionales viajar en vuelos comerciales o trasladarse a otros países para continuar su salida.

La Cancillería confirmó que no se han reportado daños a la integridad física de mexicanos durante estas operaciones.

Además, se informó que la Embajada de México en Irán continúa trabajando para atender a connacionales, aunque actualmente opera desde Bakú, Azerbaiyán, como parte de los ajustes ante la situación de seguridad.

SRE recomienda no viajar a Medio Oriente; a quienes están en Líbano, piden resguardarse y no salir de ese país

Ante el desarrollo del conflicto, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su recomendación de evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe la situación de riesgo.

En el caso de Líbano, donde hay tensión en algunas localidades, la Cancillería pidió a los mexicanos que permanezcan en ese país:

Permanecer en lugares seguros

Seguir indicaciones de autoridades locales

Extremar medidas de precaución

La dependencia también pidió a quienes ya tienen reservaciones de vuelo contactar directamente a su aerolínea o agencia de viajes, siempre que el espacio aéreo continúe abierto.

Embajadas mexicanas mantienen atención consular

Las embajadas de México en la región mantienen líneas de emergencia y atención consular para apoyar a los connacionales que requieran protección o asistencia.

La SRE reiteró que continuará monitoreando la situación en Medio Oriente y atendiendo solicitudes de apoyo mientras persista el conflicto.

