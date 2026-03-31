Hacienda responde a publicación y rechaza que economía de México esté “rota”

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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió a un artículo de un medio británico que plantea un bajo crecimiento económico en el país para 2025, atribuido a factores internos; la dependencia rechazó ese diagnóstico y sostuvo que el comportamiento reciente se explica por factores externos y ajustes cíclicos, no por un deterioro estructural.

El señalamiento al que Hacienda respondió

De acuerdo con la publicación, titulada “Mexico’s broken economy”, publicada por The Economist, México atraviesa un periodo de bajo crecimiento, con un avance de apenas 0.8% en 2025, situación que atribuye principalmente a factores internos como la debilidad de la inversión, la inseguridad y cambios institucionales que afectan la confianza.

Además, el artículo sostiene que los problemas económicos del país son “autoinfligidos” y no consecuencia de factores externos, como la política comercial de Estados Unidos.

Hacienda rechaza que la economía esté “rota”

En su respuesta, Hacienda señala que esa caracterización “magnifica los acontecimientos cíclicos recientes” y resta importancia tanto a los choques externos como a las fortalezas estructurales del país.

La dependencia sostiene que la moderación del crecimiento en 2025 debe entenderse en su contexto, al estar influida por factores como cambios en la política comercial de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y un ajuste fiscal tras un año previo expansivo.

También indica que los aranceles tuvieron un impacto relevante en sectores como el automotriz, lo que incidió en el crecimiento, aunque las exportaciones continuaron expandiéndose apoyadas en otras áreas.

Inversión: datos y lectura distinta

Sobre la inversión, Hacienda asegura que el análisis presentado es incompleto. Explica que la caída citada de 28% en inversión pública proviene de datos presupuestarios y no de cuentas nacionales, que son la medida adecuada.

Bajo este enfoque, la disminución sería cercana a 1.9% y se da después de un crecimiento de 32% en 2024, manteniendo niveles por encima de la tendencia previa a 2018.

En cuanto a la inversión privada, señala que su debilidad reciente está ligada al entorno global, particularmente a la política comercial.

Informalidad y mercado laboral

En su respuesta, la dependencia también cuestiona que la informalidad sea el principal obstáculo al crecimiento. Señala que esta ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años, con una ligera alza reciente asociada a debilidad cíclica en sectores como manufactura y construcción.

Sobre el mercado laboral, destaca mejoras en salarios y reducción de pobreza, al afirmar que los incrementos al salario mínimo han fortalecido la demanda interna y el consumo.

Políticas y energía

La dependencia añade que el análisis omite avances recientes en política económica, particularmente en el fortalecimiento de la oferta energética.

Señala que la inversión pública en generación y transmisión eléctrica creció más de 25% en 2025, con el objetivo de ampliar capacidad y confiabilidad, además de facilitar la participación del sector privado.

“No es una economía rota”

Hacienda afirmó que “la evidencia no sustenta la narrativa de una economía ‘rota’” y que lo observado corresponde a un ajuste cíclico derivado de choques externos y normalización de políticas.

Desde su perspectiva, no se trata de una falla en los fundamentos económicos, sino de un proceso propio del entorno global reciente.

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