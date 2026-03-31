SAT suspende servicio en Semana Santa 2026: estos días no habrá trámites
El SAT no brindará servicio los días 2 y 3 de abril de 2026, debido a que fueron establecidos como días inhábiles durante la Semana Santa, por lo que en ese periodo se suspenden trámites y no corren plazos legales, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria.
La medida forma parte de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026. Las fechas coinciden con el Jueves Santo y el Viernes Santo, por lo que las oficinas no ofrecerán atención presencial ni se realizarán actividades administrativas ordinarias.
Días inhábiles del SAT en abril 2026
Durante los días inhábiles establecidos por la autoridad fiscal, los plazos legales en trámites, procedimientos y actos administrativos quedan suspendidos.
Esto implica que:
- No se contabilizan plazos legales el 2 y 3 de abril
- Los trámites se reanudan al siguiente día hábil
- No hay atención en oficinas del SAT
La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 también establece que autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal pueden adoptar estos días inhábiles, siempre que lo informen en sus canales oficiales conforme a sus disposiciones legales.
SAT mantendrá guardias en Semana Santa
Aunque el SAT suspende actividades regulares, mantendrá guardias con personal necesario para asegurar la continuidad de sus funciones, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo y la Ley de Coordinación Fiscal.
Estas guardias operan sin que se reactiven los plazos legales en los trámites.
Semana Santa no es descanso obligatorio
Las fechas de Semana Santa no están consideradas como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.
El artículo 74 establece como feriados oficiales:
- 1 de enero
- 1 de mayo
- 16 de septiembre
- 25 de diciembre
- 1 de octubre cada seis años por cambio del Poder Ejecutivo
También contempla:
- Primer lunes de febrero
- Tercer lunes de marzo
- Tercer lunes de noviembre
En años con elecciones ordinarias, la jornada electoral también se incorpora como día de descanso, conforme a la legislación vigente.
Declaración anual SAT 2026: fechas y requisitos
El SAT informó que la declaración anual 2025 para personas físicas podrá presentarse del 1 al 30 de abril de 2026 a través de su portal oficial.
El proceso estará disponible durante todo el mes, lo que permite cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido.
Entre los puntos a considerar:
- La e.firma es obligatoria cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos
- El impuesto puede pagarse hasta en seis parcialidades
- La primera parcialidad debe cubrirse durante abril
Deben también presentar la declaración, entre otros:
- Personas con ingresos por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos anuales
- Quienes dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre de 2025
- Personas con ingresos por otras actividades
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