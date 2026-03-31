SAT suspende servicio en Semana Santa 2026: estos días no habrá trámites

GENERANDO AUDIO...

SAT no estará operativo durante Semana Santa. Cuartoscuro

El SAT no brindará servicio los días 2 y 3 de abril de 2026, debido a que fueron establecidos como días inhábiles durante la Semana Santa, por lo que en ese periodo se suspenden trámites y no corren plazos legales, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria.

La medida forma parte de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026. Las fechas coinciden con el Jueves Santo y el Viernes Santo, por lo que las oficinas no ofrecerán atención presencial ni se realizarán actividades administrativas ordinarias.

Días inhábiles del SAT en abril 2026

Durante los días inhábiles establecidos por la autoridad fiscal, los plazos legales en trámites, procedimientos y actos administrativos quedan suspendidos.

Esto implica que:

No se contabilizan plazos legales el 2 y 3 de abril

Los trámites se reanudan al siguiente día hábil

No hay atención en oficinas del SAT

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026 también establece que autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal pueden adoptar estos días inhábiles, siempre que lo informen en sus canales oficiales conforme a sus disposiciones legales.

SAT mantendrá guardias en Semana Santa

Aunque el SAT suspende actividades regulares, mantendrá guardias con personal necesario para asegurar la continuidad de sus funciones, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Amparo y la Ley de Coordinación Fiscal.

Estas guardias operan sin que se reactiven los plazos legales en los trámites.

Semana Santa no es descanso obligatorio

Las fechas de Semana Santa no están consideradas como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 74 establece como feriados oficiales:

1 de enero

1 de mayo

16 de septiembre

25 de diciembre

1 de octubre cada seis años por cambio del Poder Ejecutivo

También contempla:

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo

Tercer lunes de noviembre

En años con elecciones ordinarias, la jornada electoral también se incorpora como día de descanso, conforme a la legislación vigente.

Declaración anual SAT 2026: fechas y requisitos

El SAT informó que la declaración anual 2025 para personas físicas podrá presentarse del 1 al 30 de abril de 2026 a través de su portal oficial.

El proceso estará disponible durante todo el mes, lo que permite cumplir con esta obligación fiscal dentro del plazo establecido.

Entre los puntos a considerar:

La e.firma es obligatoria cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos

El impuesto puede pagarse hasta en seis parcialidades

La primera parcialidad debe cubrirse durante abril

Deben también presentar la declaración, entre otros:

Personas con ingresos por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos anuales

Quienes dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre de 2025

Personas con ingresos por otras actividades

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.