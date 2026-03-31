Quiénes no están obligados a presentar su declaración anual ante el SAT; checa si estás en la lista

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Foto: Cuartoscuro

Durante abril de 2026, las personas físicas deben presentar la declaración anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero no todos los contribuyentes están obligados, especialmente algunos asalariados, jubilados y personas en ciertos regímenes fiscales.

De acuerdo con el SAT, existen excepciones y condiciones específicas que liberan a algunas personas de presentar la declaración anual.

Quiénes no están obligados a presentar la declaración anual

No están obligadas las personas que:

Obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador y no excedieron 400 mil pesos en el año.

y no excedieron en el año. Obtuvieron ingresos por salarios e intereses reales , siempre que: Los ingresos totales no superen 400 mil pesos Los intereses reales no excedan 100 mil pesos

, siempre que: Obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador y: No tengan impuesto a pagar El empleador emitió comprobantes de nómina Los intereses nominales no superen 20 mil pesos

Personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), según reglas fiscales vigentes.

Aunque no estén obligados, pueden presentar la declaración si lo desean durante abril de 2026.

Quiénes sí deben presentar la declaración anual

Sí deben presentar declaración las personas que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios de dos o más empleadores

Sueldos del extranjero

Ingresos adicionales a salarios

Indemnización o jubilación

Ingresos mayores a 400 mil pesos

Servicios profesionales (honorarios)

Actividades empresariales

Plataformas digitales

Rentas de inmuebles

Intereses o dividendos

Venta de bienes

Las autoridades fiscales recomiendan revisar los comprobantes de nómina y la información precargada en el portal del SAT antes de presentar la declaración anual.

El plazo para presentar la declaración anual de personas físicas vence el 30 de abril de 2026.

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