¡Hamburguesas de $100 a $500! Restauranteros afinan precios por el Mundial

Durante el Mundial 2026, los precios en restaurantes y bares de la Ciudad de México y otras sedes podrían dispararse, con hamburguesas que pasarían de 100 hasta 500 pesos, de acuerdo con estimaciones de la CANIRAC.

Desde enero, el sector restaurantero se prepara para una derrama económica histórica, impulsada por la llegada de millones de aficionados nacionales y extranjeros. Platillos populares, bebidas y el ticket promedio por persona registrarían ajustes que, en algunos casos, duplicarían su costo actual.

Hamburguesas y agua subirían hasta cinco veces

La CANIRAC CDMX estima que productos básicos de la comida rápida sufrirán incrementos importantes durante el torneo.

Según su presidente, Jack Sourasky, una hamburguesa que hoy cuesta 100 pesos podría venderse entre 400 y 500 pesos. El mismo escenario se prevé para el agua embotellada.

Actualmente, un litro de agua cuesta entre 15 y 20 pesos, pero durante el Mundial podría venderse hasta en 100 pesos.

“15 pesos, 20 pesos un agua, pues le van a subir a 60, 80 pesos el agua, vamos a ver aguas de 100 pesos en la calle”. Jack Sourasky, Presidente, CANIRAC CDMX

Estos aumentos responderían a la alta demanda, los costos operativos y la clasificación de los establecimientos, que irán desde opciones económicas hasta restaurantes premium y ultra premium.

Más de 109 mil restaurantes, listos para el Mundial

De acuerdo con datos de Data México, INEGI y CANIRAC, en las sedes mundialistas habrá cerca de 110 mil restaurantes y bares:

CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México: 60 mil

60 mil Nuevo León: 21 mil 500

21 mil 500 Jalisco: 28 mil 488

Esta amplia oferta permitirá a los aficionados elegir entre distintos niveles de precio, aunque el incremento será generalizado.

Ajustes moderados y otros más drásticos

Mientras algunos negocios contemplan aumentos razonables de entre 8 y 10%, otros aplicarán incrementos más marcados.

“Aquí hay varios negocios que tienen todavía precios de dos años que no le han subido todavía, tenemos precios muy accesibles”. Alejandro Ruiz Ramos, gerente del Restaurante – Bar “Los 5 Caudillos”

Según la CANIRAC, el ticket promedio por persona podría quedar así durante el Mundial:

Bajo: de 200 a 400 pesos

de 200 a Medio: de 500–700 a 1,000–1,400 pesos

de 500–700 a Alto: de 1,500–3,000 a 3,000–6,000 pesos

Buscan evitar abusos y cuidar la imagen de México

La CANIRAC trabaja con la PROFECO para prevenir abusos. Algunos restaurantes ya planean publicar sus precios con anticipación en redes sociales y respetarlos durante el torneo.

El sector reconoce que cobrar de más podría afectar la imagen del país ante el turismo internacional. Por ello, aseguran que el reto será capitalizar el Mundial sin “mancharse”.

“Si nosotros damos una mala imagen y cobramos o cobramos de más, la gente no solo no va a regresar, va hablar mal de México y nosotros lo que queremos es que se hable bien de México”. Jack Sourasky, Presidente, CANIRAC CDMX

Fechas como el 14 de febrero y el Día de las Madres podrían anticipar el comportamiento de precios que se verá en 2026.

